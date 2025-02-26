陸半導體研發 超車韓國

美國對大陸實施的半導體制裁似乎產生反效果，一項由南韓專家組成的調查顯示，以往在半導體記憶體技術具有主導地位的南韓，如今在所有類別的晶片製造方面都落後於大陸。

目前，南韓僅在製造製程和量產能力方面尚有一定領先地位，但這一優勢預計也難以維持多年。

韓聯社報導，南韓科技評估與規劃研究所（KISTEP）進行的一項包括39名當地專家的調查顯示，南韓在高強度和基於電阻的存儲技術方面排名第二。在基準設置為100%的情況下，南韓獲得90.9%的分數，落後於大陸的94.1%分數。

研究還顯示，在高性能和高效的人工智慧半導體類別中，大陸比競爭對手國家更具優勢，得分為88.3%。相比之下，南韓的得分為84.1%。在功率半導體方面，南韓的得分為67.5%，而大陸以79.8%的得分領先於競爭對手。

在下一代高性能感測器技術方面，南韓以81.3%的成績成功縮小了差距，但大陸仍以83.9%的成績位居榜首。

南韓與大陸唯一打成平手的，是在先進半導體封裝技術方面，兩國的得分均為74.2%。而在2022年，南韓則領先於大陸。

這一變化可能會對南韓在半導體行業的競爭力產生積極影響。就在最近，三星半導體負責人Park Yong-in 還敦促積體電路（LSI ）部門的員工分擔責任和負擔開發旗艦產品，以在市場上獲得優勢。