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為全自駕鋪路？ 陸特斯拉軟體升級

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

特斯拉中國官方昨宣布，將分批次為車主進行軟體更新，包括城市道路Autopilot自動輔助駕駛、駕駛室攝影鏡頭和地圖集版本等，引來大陸官方是否已對特斯拉放行全自動輔助駕駛（FSD）功能的關注。

科創板日報昨引述特斯拉官方客服指，在大陸推出的智慧輔助駕駛目前僅Level 2級別，尚不能實現美國FSD的完全無人駕駛功能。

不過，特斯拉正在為大陸客戶更新軟體的訊息已引起業界關注。彭博報導指，相關更新計畫將在未來幾天進行。

IT之家報導，特斯拉此次為大陸客戶更新軟體後，車輛在通行受控道路（透過匝道進出的主幹道）和城市道路上使用Autopilot自動輔助駕駛，將有四大核心功能，包括根據導航路線引導車輛駛出右道和交叉口；在路口識別交通號誌燈進行直行、左右轉、迴轉等動作；據速度和路線自動變道；在不設定導航路線時，會根據道路實際狀況選擇最佳道路行駛。

對照特斯拉官網介紹，上述對應至自動變換車道、自動輔助轉向、辨識交通標示等功能，皆為FSD所對應的進階功能。有大陸自媒體分析，儘管特斯拉稱「對現有NOA自動輔助導航駕駛功能升級」，實際上已下放FSD對應的功能。

大陸監管部門遲未放行特斯拉FSD在大陸落地，有分析指，一是在中美新一輪貿易戰之際，北京可能將特斯拉新系統准許與否作為和美國談判籌碼；其次是大陸電動車大廠也積極推進智慧駕駛，放行特斯拉FSD，意味更激烈的業界競爭。

路透報導，知情人士稱，目前特斯拉在大陸未達到FSD水準，是因為沒有足夠的道路和交通規則數據作訓練之用。

特斯拉 軟體

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