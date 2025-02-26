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金融時報：華為AI晶片 良率已近40%
英國金融時報引述知情人士稱，大陸科技巨頭華為自主生產的最先進AI晶片製造良率，已由一年前的百分之廿提高到接近百分之四十，是支持先進晶片自主的一項關鍵性突破，為大陸建立AI產業運算基礎設施又邁進一步。
報導指，華為已推出最新的昇騰910C（Ascend 910C）AI晶片，效率優於原先的910B晶片。華為已將其製造良率從一年前的百分之廿，倍增至接近四十。華為已設下目標，要把良率提升至百分之六十，追上業界標準。
顧問公司Creative Strategies分析師里昂斯將華為這一進展，與台積電代工生產輝達「H100」AI晶片達到百分之六十良率相提並論，直指兩款晶片的尺寸類似，從這個基礎看，即使華為的良率只有百分之四十，仍具商業價值。
華為是委託中芯國際以所謂的「N+2」製程代工生產昇騰晶片，這種製程不需要極紫外光（EUV）微影技術也能生產先進晶片。受到美國管制衝擊，大陸目前無法向荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）採購EUV設備。
消息人士指，華為計畫今年生產十萬片910C晶片，及卅萬片910B晶片；去年華為生產廿萬片910B晶片，而910C晶片尚未量產。這些數據顯示，輝達在大陸的AI晶片銷售量依舊高於華為。
報導認為，華為的挑戰在於說服更多大陸客戶放棄輝達晶片。業界人士指，輝達的Cuda軟體比華為提供的軟體更好用、處理數據更快。AI業者與華為研究人員也表示，用昇騰910B晶片進行大型語言模型訓練時運作並不好。
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