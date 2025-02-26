陸企掀DeepSeek導入潮 輝達H20訂單大增

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
路透引述消息人士報導，中國大陸企業正大幅增加訂購輝達（NVIDIA）H20晶片。路透
路透引述消息人士報導，中國大陸企業正大幅增加訂購輝達（NVIDIA）H20晶片。路透

路透引述消息人士報導，中國大陸企業正大幅增加訂購輝達（NVIDIA）H20晶片，以滿足國內對DeepSeek低成本人工智慧（AI）模型激增的需求。

報導指出，H20訂單激增，凸顯輝達在AI晶片市場的主導地位，也有助緩和外界對DeepSeek可能導致AI晶片需求下降的疑慮。

兩位消息人士告訴路透，DeepSeek上個月在全球引起廣泛關注以來，騰訊、阿里巴巴和字節跳動都「大幅增加」H20晶片訂單。H20是專為大陸市場設計的降規版晶片。

大陸伺服器製造商消息人士透露，醫療和教育等行業的中小型企業也開始購買搭載DeepSeek模型和輝達H20晶片的AI伺服器。以往只有資金雄厚的金融和電信公司，才會購買具備AI運算系統的伺服器。

路透報導，川普政府正考慮對銷往大陸的H20晶片實施管制，也可能是訂單激增的因素之一，但消息人士普遍認為，DeepSeek崛起才是最主要原因。

H20是輝達目前在大陸市場唯一合法銷售的主要晶片，在2023年10月美國最新一輪出口限制生效後推出。

AI 晶片 輝達

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