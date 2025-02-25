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大陸金價頻創新高 「黃金界愛馬仕」大排長龍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
有著「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金25日正式漲價。（網路照片）
有著「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金25日正式漲價。（網路照片）

國際金價再創歷史新高，有著「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金25日正式漲價，此前陸媒澎湃新聞記者在老鋪黃金上海豫園店探訪的1個小時裡，店內人頭攢動，不僅是點鈔機聲未停，在結帳櫃檯的人流也未曾斷過，甚至在消費者結帳時，POS機都刷到沒電了。

上海豫園，不僅是熱門旅遊景點，更是滬上黃金珠寶品牌高度集聚區域，老鳳祥銀樓、老廟黃金、亞一金店等眾多知名品牌聚集於此，被中國黃金協會命名為「中國黃金珠寶第一城」。

老鋪黃金漲價前的2月23日，澎湃新聞記者探訪在上海豫園開店的多家黃金品牌。在多數金店營業員比客人還多的情況下，澎湃新聞記者排隊10個小時，才得以進入老鋪黃金上海豫園店選購，上海春寒料峭，領到1號號碼牌的梅梅（化名）早上4:30就到了，之後一下子就來了好多人排隊。

老鋪黃金上海豫園店在2月23日共發了800個號碼牌，在中午左右已發放完畢。為了控制人流，限時30分鐘選購，因為人太多，他們提前至9:00開門營業，而在前一日，他們工作到淩晨1:30才下班。

接近晚上7:00，等候了10個小時的澎湃新聞記者得以入場，一位老鋪黃金的金卡會員表示，目前她累計消費的金額已超過人民幣30萬元，之所以選擇老鋪黃金，原因是老鋪這種一口價的黃金是階段性漲價，不是計價黃金即時漲價。

德邦證券在24日研報中分析，老鋪黃金爆火的背後，還有「老錢風氣」（意指富裕好幾代家族的低調奢華購買風氣）+消費理念變化關注保值性需求。報告指出，根據胡潤百富研究顯示，2024年高淨值人群購買二手奢侈品的傾向較2023年有明顯提升，考慮到當前經濟環境，黃金將承接鑽石的消費需求。因為從銷售端來看，1克拉人工鑽石從2022年初至今累計跌幅超過80%。

上海 漲價 黃金

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