快訊

經典賽／「讓大家擔心了」驚險收下門票！曾豪駒談再帶2026正賽…語帶保留

整理包／狂賀中華隊挺進經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

持續開發高階產品 晶合集成去年淨利年增152%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
晶合集成上半年淨利潤轉虧為盈，年增525%。圖／晶合集成官網
晶合集成上半年淨利潤轉虧為盈，年增525%。圖／晶合集成官網

台資晶合集成25日晚間發布2024年年度業績快報。受到持續擴大應用領域及開發高階產品影響，淨利潤人民幣5.3億元（新台幣23.9億元），年增152%；營收人民幣92.5億元，年增27.7%。

談及業績增長原因，晶合集成表示，主要受外部經濟環境及行業周期波動影響，2023年全球半導體市場的景氣度相對低迷。2024年隨著行業復甦，人工智慧、消費電子拉動下游需求有所回暖，全球半導體市場觸底後逐步回升。

此外，公司積極聚焦主業，緊跟行業內外業態發展趨勢，在鞏固現有產品的情況下，持續擴大應用領域及開發高階產品。同時持續推進國內外市場的拓展，並不斷提升經營管理效率和運營水準，產品的市場滲透率穩步提升。

2024年，公司訂單充足，整體產能利用率維持高位，公司營業收入和淨利潤實現雙增長，業務保持穩定發展態勢。

晶合集成在先前的業績預告中表示，目前55奈米中高階單晶片及堆疊式CIS晶片工藝平台已大批量生產，40奈米高壓OLED晶片工藝平台已實現小批量生產，28奈米邏輯晶片通過功能性驗證。公司將加強與戰略客戶的合作，加快推進OLED產品的量產和CIS等高階產品開發。

晶合集成主要從事12吋晶圓代工業務及其配套服務，產品主要應用於智慧手機、平板顯示、汽車電子、家用電器、工業控制、物聯網等領域。

半導體 奈米 物聯網

延伸閱讀

川普課我晶片100%關稅合理？經長吐6字 藍委怒轟：你哪國人

陸晶片自主關鍵突破 華為先進AI晶片製造良率升至近40%

川普政府擬再收緊晶片禁令 陸外交部批評：終將反噬自身

棘手！川普晶片關稅磨刀霍霍 專家：台灣陷入台積電霸權、避稅兩難

相關新聞

大陸金價頻創新高 「黃金界愛馬仕」大排長龍

國際金價再創歷史新高，有著「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金25日正式漲價，此前陸媒澎湃新聞記者在老鋪黃金上海豫園店探訪的1...

持續開發高階產品 晶合集成去年淨利年增152%

台資晶合集成25日晚間發布2024年年度業績快報。受到持續擴大應用領域及開發高階產品影響，淨利潤人民幣5.3億元（新台幣...

香港迪士尼連虧9年終賺錢 員工獲獎金最高24個月

香港迪士尼樂園連虧九年後，賺錢創了歷史新高，主要受惠於入園客數的創歷史新高。樂園演藝人員將加薪最高5%，全職員工獲發獎金...

歐盟對俄制裁波及陸企 陸商務部：消極影響中歐經貿

俄烏戰爭3週年，歐盟昨天對俄羅斯祭出第16輪制裁，其中包含中國企業和個人。中國商務部今天回應，這種作法對中歐經貿關係造成...

畢馬威中國發布報告 預估大陸2025年GDP增長4.6%

大陸全國「兩會」即將召開，畢馬威（KPMG）中國近日發布2025年一季度《中國經濟觀察》報告指出，今年《政府工作報告》所...

大陸國產GPU獨角獸企業壁仞科技 衝刺香港IPO

大陸國產GPU獨角獸上市再傳新消息。彭博引述知情人士稱，大陸國產GPU廠商壁仞科技股份有限公司正考慮今年在香港股市進行首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。