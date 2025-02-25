快訊

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

水泥襲擊！桃園中壢青埔新建案 疑灌模崩塌30車遭殃

歐盟對俄制裁波及陸企 陸商務部：消極影響中歐經貿

中央社／ 上海25日電
大陸商務部。圖／美聯社
大陸商務部。圖／美聯社

俄烏戰爭3週年，歐盟昨天對俄羅斯祭出第16輪制裁，其中包含中國企業和個人。中國商務部今天回應，這種作法對中歐經貿關係造成消極影響，並重申「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。

中國商務部官網今天以不具名新聞發言人答記者問名義，針對歐盟這輪制裁包含中國企業和個人表態。

中國商務部發言人說，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，已多次對歐盟無理制裁中國企業和個人表示強烈不滿，堅決反對。

發言人表示，歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成消極影響。中方始終認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。中方敦促歐方停止列單中國企業，停止對中方抹黑推責。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

但中國商務部並未說明，有多少中國企業與個人受到這輪制裁的影響。

自俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面進攻以來，歐盟已對俄國祭出16輪制裁。

法新社報導，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「這新一輪制裁不僅針對俄羅斯影子艦隊，同時也制裁那些支持不安全油輪營運的人士、用於駕駛無人機的電子遊戲控制器、用於規避我們制裁的銀行及用於散布謊言的宣傳機構」。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基籲今年迎長期和平 41%烏克蘭人罹患心理疾病

歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

歐盟撥款烏克蘭千億元 蘊釀再軍援近7000億

相關新聞

全球首例！深圳人形機器人秀前空翻特技 具高速動態實力

大陸自今年春晚有「機器人扭秧歌」表演後，機器人相關發展受到格外關注。深圳眾擎科技完成全球首例人形機器人前空翻特技，展示眾...

陸晶片自主關鍵突破 華為先進AI晶片製造良率升至近40%

英國金融時報引述知情人士稱，大陸科技巨頭華為自主生產的最先進AI晶片製造良率，已由一年前的20%提高到接近40%，是支持...

香港迪士尼連虧9年終賺錢 員工獲獎金最高24個月

香港迪士尼樂園連虧九年後，賺錢創了歷史新高，主要受惠於入園客數的創歷史新高。樂園演藝人員將加薪最高5%，全職員工獲發獎金...

歐盟對俄制裁波及陸企 陸商務部：消極影響中歐經貿

俄烏戰爭3週年，歐盟昨天對俄羅斯祭出第16輪制裁，其中包含中國企業和個人。中國商務部今天回應，這種作法對中歐經貿關係造成...

畢馬威中國發布報告 預估大陸2025年GDP增長4.6%

大陸全國「兩會」即將召開，畢馬威（KPMG）中國近日發布2025年一季度《中國經濟觀察》報告指出，今年《政府工作報告》所...

大陸國產GPU獨角獸企業壁仞科技 衝刺香港IPO

大陸國產GPU獨角獸上市再傳新消息。彭博引述知情人士稱，大陸國產GPU廠商壁仞科技股份有限公司正考慮今年在香港股市進行首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。