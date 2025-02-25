歐盟對俄制裁波及陸企 陸商務部：消極影響中歐經貿
俄烏戰爭3週年，歐盟昨天對俄羅斯祭出第16輪制裁，其中包含中國企業和個人。中國商務部今天回應，這種作法對中歐經貿關係造成消極影響，並重申「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。
中國商務部官網今天以不具名新聞發言人答記者問名義，針對歐盟這輪制裁包含中國企業和個人表態。
中國商務部發言人說，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，已多次對歐盟無理制裁中國企業和個人表示強烈不滿，堅決反對。
發言人表示，歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成消極影響。中方始終認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。中方敦促歐方停止列單中國企業，停止對中方抹黑推責。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。
但中國商務部並未說明，有多少中國企業與個人受到這輪制裁的影響。
自俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面進攻以來，歐盟已對俄國祭出16輪制裁。
法新社報導，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「這新一輪制裁不僅針對俄羅斯影子艦隊，同時也制裁那些支持不安全油輪營運的人士、用於駕駛無人機的電子遊戲控制器、用於規避我們制裁的銀行及用於散布謊言的宣傳機構」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言