畢馬威中國發布報告 預估大陸2025年GDP增長4.6%

大陸全國「兩會」即將召開，畢馬威（KPMG）中國近日發布2025年一季度《中國經濟觀察》報告指出，今年《政府工作報告》所提出的總體宏觀政策或將觸及歷史上沿，並預估大陸2025年GDP增長有望實現4.6%。

《中國經濟觀察》指出，大陸地方政府目前對於2025年經濟增長預期仍然偏向謹慎，一月大陸地方政府陸續召開兩會，制定各項年度經濟增速目標。31個省份中，有20個省份制定的經濟增速目標低於2024年，各省加權後經濟增速目標為5.3%，略低於2024年的5.4%，過半省份降低了通脹、消費、投資增速目標。

從外部環境來看，美國在2月1日宣布對大陸進口美國的產品加徵10%額外關稅，大陸隨即採取相應反制措施，總體而言，現階段大陸國內需求修復預期偏弱，而對外環境的不確定性上升。

《中國經濟觀察》預期，今年兩會期間，《政府工作報告》所提出的總體宏觀政策或將觸及歷史上沿，廣義赤字率或創歷史新高，貨幣政策延續適度寬鬆基調，積極協調配合財政發力。

此外，為引導居民消費需求持續復甦，消費領域有望獲得更多增量政策支持，在超常規政策支持下，今年大陸國內物件逐步走出通縮區間，需求有望延續去年末以來修復態勢，有效對沖關稅影響，預期2025年大陸經竟有望實現4.6%成長。