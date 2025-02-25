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大陸國產GPU獨角獸企業壁仞科技 衝刺香港IPO

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸AI晶片獨角獸壁仞科技正考慮今年在香港股市進行首次公開募股（IPO）。圖／取材自微博
大陸AI晶片獨角獸壁仞科技正考慮今年在香港股市進行首次公開募股（IPO）。圖／取材自微博

大陸國產GPU獨角獸上市再傳新消息。彭博引述知情人士稱，大陸國產GPU廠商壁仞科技股份有限公司正考慮今年在香港股市進行首次公開募股（IPO），擬募資3億美元（約台幣98億元）。

知情人士表示，壁仞科技目前正與中金公司、中銀國際和平安證券就潛在IPO交易合作，有可能在今年登陸香港資本市場。不過，有消息稱，壁仞科技IPO規模和時間等細節或發生變化，最終也可能擱置IPO。截至發稿，壁仞科技暫未回覆相關消息。

公開資料顯示，壁仞科技成立於2019年，致力於研發高效能通用GPU，打造自主原創的高效能GPU軟硬體體系，其產品主要部署於大型資料中心。2022年8月，壁仞科技發表首款GPU晶片BR100系列，目前該公司網站展示的為壁礪系列GPU。

據悉，壁仞科技此前一直在尋求上市之路。去年9月，壁仞科技曾在上海證監局辦理輔導備案登記，擬在A股科創板上市，輔導券商為國泰君安。更早之前，2023年7月，市場早已傳出壁仞科技有意在香港交易所上市，並進行了IPO輔導備案，但未能成功落地。

財聯社創投通顯示，壁仞科技成立後融資8輪，背後知名投資方雲集包括IDG資本、BAI資本、源碼資本等。據觀察者網，在胡潤研究院「2024全球獨角獸榜」中，壁仞科技的估值為155億元人民幣，排在全球495位。

IPO 香港

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