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全球首例！深圳人形機器人秀前空翻特技 具高速動態實力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深圳眾擎科技公布的視頻中，其SE01機器人完成全球首例的前空翻動作。圖／澎湃新聞
深圳眾擎科技公布的視頻中，其SE01機器人完成全球首例的前空翻動作。圖／澎湃新聞

大陸自今年春晚有「機器人扭秧歌」表演後，機器人相關發展受到格外關注。深圳眾擎科技完成全球首例人形機器人前空翻特技，展示眾擎機器人不僅行走優雅穩定，還具有高速動態的實力。

該團隊介紹，機器人的前空翻動作，比奔跑更能展現這款機器人的本體硬體潛力和算法團隊的實力。

深圳特區報報導，與後空翻相比，前空翻對機器人的動態平衡、瞬間加速和精準落地提出了極高要求。眾擎科技透過對機器人運動學深入研究，結合智慧控制算法、先進的傳感器技術，成功攻克了這一技術難題。

工程師團隊透過對動態平衡、瞬間加速的精確計算，使機器人在空翻過程中保持穩定，並在落地時完美支撐重心，實現這一高難度動作。

眾擎機器人科技市場行銷負責人姚淇元表示，人類都具有跑步技能，但是1萬個會跑步的人中未必能挑出一個能完成空翻的。此次前空翻的成功，也代表機器人從「行走」向「複雜運動」的跨越。

姚淇元透露，希望打造真正具備高自由度、高智慧化的機器人，服務於更多應用場景，例如商用服務、警務科技及智慧製造。未來還將在機器人高難度動作挑戰上持續突破，探索更高層級的運動控制能力。

成立於2023年10月的眾擎機器人科技，總部位於深圳，團隊規模僅50人，涵蓋人形機器人及其他相關產品。近日完成了一輪人民幣2億元的融資，投資方來自中東。

2024年10月24日，眾擎推出首款全尺寸通用人形機器人SE01，憑藉「走路最像人」出圈海內外。成為了首個採用優雅直膝步態的人形機器人，徹底終結人形機器人長期以來只能以彎腿屈膝小碎步行走的形態。

春晚

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