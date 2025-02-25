小鵬拚全大陸最早量產L3機器人公司 董座曝公司優勢

小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬近日被問及小鵬人形機器人的進展時表示，今天產業裡包括小鵬，基本上所有機器人都處於L2階段，但目標是向L3邁進。他表示，有信心會成為大陸最早量產L3機器人的公司之一。

如同自動駕駛依照其自動化程度共分為六個級別，何小鵬將通用機器人定為五個層級。其中，L2是機器人能執行基本程式、自主保持穩定，但仍需要持續的人工監督，像是工業機械臂或掃地機器人等；L3機器人則是在大量場景中能夠經訓練後獨立運行，但在部分情況下仍需要尋求人工監督。

IT之家報導，何小鵬22日小鵬X9海外發運儀式上表示，小鵬的世界模型、強化學習和蒸餾能力都會全面部署上車，這一套技術架構將會復用到人形機器人上。而小鵬的優勢是今年會實現智駕準L3和L3能力，人形機器人能和智駕在同源架構裡，學到更多能力、獲得更多數據，以此快速前進。

何小鵬認為，人形機器人至少需要發展到L4的程度，也就是機器人能執行廣泛的複雜適應性和協作性任務，僅需要最少的人工監督，人形機器人才能真正進入家庭場景。他也承認，目前要將人形機器人從L2發展到L3，就會是數十倍能力和難度的跨越。

小鵬目前已經推出兩代人形機器人，去年底推出的小鵬AI機器人「Iron」採用仿人結構設計，身高178cm，體重70kg，擁有62個主動自由度。小鵬Iron已進入小鵬汽車的工廠工作，小鵬P7+汽車的部分組件就是由 Iron 組裝的。