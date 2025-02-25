快訊

經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

傅崐萁問如何因應關稅…卓榮泰怒轟「沒聽進去」爆舌戰 韓國瑜看不下去

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

會議沒紙筆？陸地方政府財政壓力大 要黨政機關「習慣過緊日子」

中央社／ 台北25日電
大陸地方政府財政壓力難解，今年「過緊日子」仍是地方財政工作的重點。圖／美聯社
大陸地方政府財政壓力難解，今年「過緊日子」仍是地方財政工作的重點。圖／美聯社

中國地方政府財政壓力難解，今年「過緊日子」仍是地方財政工作的重點。在今年的預算報告草案中，所有省級乃至市級行政區都強調堅持降低行政運行成本，部分地方甚至強調「習慣」過緊日子。

第一財經報導，中國各地方近期陸續公布2024年預算執行情況和2025年預算報告草案。在地方財政吃緊情況依舊下，過緊日子是中國31個省區共同的選擇，並強調降低行政運行成本等，以騰出更多資金用於支持民生和重大戰略任務。

「政府過緊日子」是指政府部門減少行政開支、非必要與急需支出，勤儉辦理一切事業。在各級地方政府財政壓力未減的情形之下，「過緊日子」的規定一個接著一個發布，有些甚至在社群中引起討論。

例如，安徽省提出文件資料一律雙面印製、會議不發紙筆等用品等；江蘇省蘇州市則要求在高鐵沿線的公務出差，不安排公務車，公務接待在公家單位的附設餐廳等。

報導指出，2024年12月舉行的中共中央經濟工作會議，要求各黨政機關2025年要「堅持過緊日子」。在中央一聲令下後，今年31省區均繼續要求轄下各級政府部門繼續過緊日子，嚴控經費、人員支出在內的行政開支。

像是廣東省的預算報告中強調，今年要嚴控部門和單位經費、政府輔助性服務等一般性支出，執行成本預算績效管理試點，努力降低行政運作成本。

除了減少或嚴控一般性支出、三公經費（出國費、車輛購置及運行費、公務接待費）外，降低行政成本也是舉措之一。根據天津市的報告，要嚴控公職人員規模；吉林省提出，合理降低公職人員的支出；湖北省預算報告稱，要加強資訊化專案管控；內蒙古自治區預算報告指出，今年嚴控黨政機關節慶、論壇、展會、培訓等活動，培訓費要減少50%。

報導並提到，讓「過緊日子」的長效機制更加完善、健全，仍是中國今年地方財政工作的一個重點。

浙江省的預算報告中甚至強調，今年各黨政機關要「習慣」過緊日子，建立健全的預算支出標準體系，從嚴、從緊控制非重點、非剛性、非急需支出，勤儉辦理一切事業，完善「過緊日子」評估機制。

黑龍江省則稱，今年要秉持「小錢小氣、大錢大方」理念，嚴格落實「過緊日子」要求。

廣東 黑龍江

延伸閱讀

藍主張還稅於民 卓榮泰：不要影響政府財政彈性

仍不證實總預算周四提覆議 卓榮泰：研擬合法合憲救濟

促低空經濟 擬修航空法

【專家之眼】大家看過來，超徵的稅收在這裡

相關新聞

陸晶片自主關鍵突破 華為先進AI晶片製造良率升至近40%

英國金融時報引述知情人士稱，大陸科技巨頭華為自主生產的最先進AI晶片製造良率，已由一年前的20%提高到接近40%，是支持...

川普政府擬再收緊晶片禁令 陸外交部批評：終將反噬自身

彭博引述知情人士報導，美國川普政府正在制定更嚴格的半導體限制措施，並向主要盟友施壓，要求他們加強對大陸晶片行業的限制。對...

全球供應鏈再重組 台商怎因應？學者：採「三新動向」

面對川普2.0，全球供應鏈再重組下台商該如何因應，全國工業總會大陸事務處處長黃健群25日表示，目前美國很多訊息是「高度不...

全球裁員逾千人！星巴克稱「堅定看好市場」 大陸員工免開除

連鎖咖啡品牌星巴克宣布將在全球裁撤1100名企業員工。中國媒體報導，星巴克相關負責人回應，此次裁員不涉及星巴克中國員工，...

FSD逐步落地！特斯拉在大陸推出城市道路Autopilot功能

美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕...

深圳人形機器人 完成全球首例前空翻

大陸自今年春晚有「機器人扭秧歌」表演後，機器人相關發展受到外界關注。新華網25日報導，深圳眾擎科技23日完成全球首例人形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。