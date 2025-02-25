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全球供應鏈再重組 台商怎因應？學者：採「三新動向」

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
台灣經濟研究院、中共研究雜誌社主辦「川普新政府對全球及兩岸經濟情勢影響評估座談會」台，新投信董事長鄭貞茂（左起）、台灣經濟研究院研究九所組長林巍、台經院九所所長譚瑾瑜、台灣綜合研究院國家發展研究中心主任李俊杉、全國工業總會大陸事務處處長黃健群。記者林宸誼／攝影
台灣經濟研究院、中共研究雜誌社主辦「川普新政府對全球及兩岸經濟情勢影響評估座談會」台，新投信董事長鄭貞茂（左起）、台灣經濟研究院研究九所組長林巍、台經院九所所長譚瑾瑜、台灣綜合研究院國家發展研究中心主任李俊杉、全國工業總會大陸事務處處長黃健群。記者林宸誼／攝影

面對川普2.0，全球供應鏈再重組下台商該如何因應，全國工業總會大陸事務處處長黃健群25日表示，目前美國很多訊息是「高度不確定性」，在大陸台商會採取「新東向」、「新陸商」、「新產業」的三新動向。

黃健群在台灣經濟研究院、中共研究雜誌社主辦的「川普新政府對全球及兩岸經濟情勢影響評估座談會」上指出，資本額或毛利率較高、以美國為市場的台商電子產業，以及伴隨製造業需求的相關服務業，將再掀起一波「新東向」。

其次以代工為主的中小企業台商，若是處於低利狀態，不利於「東向」，隨著進口替代貿易政策，會進一步在地化，甚至在大陸上市，成為「新陸商」。

最後則是成為「新產業」。黃健群指出，尤其在大陸當局目前正加速推動新興及未來產業，在大陸台商勢必透過產業升級，增強產品的競爭力與不可替代性來因應。

黃健群表示，其實2017年中美貿易戰一開始，台商已練就金剛不壞之身，做最好準備跟最壞打算，尤其面對供應鏈重新布局是高度彈性，韌性來自於議價能力。

黃舉例，某個紡織台商在貿易戰一開始，就把大部分生產線遷到越南，只留在江蘇2到3條生產線，但現在大陸經濟放緩，越南大部分生產線又大部分遷回江蘇，原因是民眾還是捨得花錢買運動服去運動，「全世界都輸出勞工，只有台灣輸出老闆。」

黃健群提到，所有台商都在思考，什麼是最有利潤的供應鏈，因應地緣政治很多都是在檯面下進行，最快要等到4、5月態勢才明朗。

台新投信董事長鄭貞茂指出，美國發起的關稅戰只是一個手段，最後怎麼課都還不確定，目前大陸對於美國的反應相對克制一些，採見招拆招模式，「例如管制稀土出口，美國只好去找烏克蘭要。」

鄭貞茂坦言，如果今天真的把台積電先進製程搬到美國，台灣重要性就沒有那麼重要，因此台灣對美國貿易順差是很容易平衡，例如購買美國武器，「台灣的因應措施除了配合，還是要表態跟美國說，台灣其實是友善供應鏈。」

全國工業總會大陸事務處處長黃健群。記者林宸誼／攝影
全國工業總會大陸事務處處長黃健群。記者林宸誼／攝影

台商 美國

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