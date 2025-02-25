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川普政府擬再收緊晶片禁令 陸外交部批評：終將反噬自身

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
川普政府據報正在制定更嚴格的大陸晶片禁令，大陸外交部發言人林劍25日批評，美方終將反噬自身，損人害己。圖／取自大陸外交部官網
川普政府據報正在制定更嚴格的大陸晶片禁令，大陸外交部發言人林劍25日批評，美方終將反噬自身，損人害己。圖／取自大陸外交部官網

彭博引述知情人士報導，美國川普政府正在制定更嚴格的半導體限制措施，並向主要盟友施壓，要求他們加強對大陸晶片行業的限制。對此，大陸外交部25日批評，美方不斷加碼對大陸晶片的出口管制，脅迫別國打壓大陸的半導體產業，最終將反噬自身，損人害己。

根據彭博報導，知情人士透露，美國官員最近會見日本和荷蘭同行，討論限制東京電子（Tokyo Electron）和荷蘭艾司摩爾（ASML）工程師維護在大陸的半導體設備一事。

上述消息又稱，會議討論考慮制裁特定的大陸公司，亦有美國政府官員打算進一步限制輝達（Nvidia）出口的晶片數量及種類。Nvidia目前能夠在大陸販賣特供晶片H20，且無需事先獲得美國商務部的許可令。

大陸外交部發言人林劍25日在例行記者會上被問及，「川普政府正在草擬更嚴格的半導體限制措施，並向關鍵盟友施壓，要求他們升級對大陸晶片產業的限制」時表示，中方已多次就美國惡意封鎖打壓大陸的半導體產業表明嚴正立場。

林劍進一步表示，中方一直強調，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對大陸晶片出口管制，脅迫別國打壓大陸半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業發展，最終將反噬自身，損人害己。

ASML 半導體 川普

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