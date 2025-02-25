全球裁員逾千人！星巴克稱「堅定看好市場」 大陸員工免開除

連鎖咖啡品牌星巴克宣布將在全球裁撤1100名企業員工。中國媒體報導，星巴克相關負責人回應，此次裁員不涉及星巴克中國員工，且「堅定看好中國市場廣闊前景」。

澎湃新聞今天報導，針對星巴克宣布全球大裁員的消息，星巴克相關負責人回應，星巴克中國的夥伴不在此次全球溝通範圍內，「星巴克堅定看好中國市場的廣闊前景。我們將繼續秉承高質量（品質）、可盈利、可持續的發展策略，為顧客提供高品質的咖啡和獨一無二的星巴克體驗」。

華爾街日報報導，星巴克現任執行長尼柯爾（Brian Niccol）當地時間24日公告將裁撤1100名企業員工，且數百個空缺職位將不再招聘。此次裁員不會影響星巴克門市員工，不涉及烘焙、製造、倉儲和配送部門。

截至2024年9月，星巴克約有1萬6000名企業員工。澎湃引述外媒指出，此次裁員約占星巴克全球非門市員工總數的7%。

澎湃新聞報導指出，尼柯爾2024年上任以來，一直在努力改革運營。據星巴克公布2025財年第1季（截至2024年12月29日）業績，當季總收入為93.98億美元，與去年同期基本持平，超出市場預期；實現淨利潤7.81億美元，年減23.8%。

中國市場方面，財報顯示，第1財季中國地區實現營收7.44億美元，年增1%。

報導引述外媒2024年11月指出，星巴克正考慮出售其中國業務的股權。知情人士透露，星巴克公司正在探索如何擴大中國業務，有引入當地合作夥伴的可能性。但星巴克仍在評估，尚未決定是否繼續推進此決定。

星巴克全球發言人當時回應，「我們全心全意致力於中國業務、夥伴以及在中國市場的長遠發展。正如在第4季財報電話會議上所說的那樣，公司正在花時間更深入地了解我們在中國的業務運營以及市場競爭環境。我們正在努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作夥伴關係」。