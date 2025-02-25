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南韓高速公路坍塌4死 陸使館證實：包含2名陸籍工人

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓首爾世宗高速公路忠清南道天安市路段，正在施工中的橋梁25日上午發生坍塌事故，2名陸籍工人遇難身亡。圖／央視新聞
南韓首爾世宗高速公路忠清南道天安市路段，正在施工中的橋梁25日上午發生坍塌事故，2名陸籍工人遇難身亡。圖／央視新聞

南韓首爾世宗高速公路忠清南道天安市路段，正在施工中的橋梁25日上午發生坍塌事故，事件造成現場作業的10名工人中4人遇難，大陸駐韓使館證實，其中2名死者為大陸籍。

韓聯社報導，事發地段屬於首爾世宗高速公路非首都圈（62公里）路段天安—安城第九施工區。當天上午9時49分許，置放在橋墩上的4、5塊橋板坍塌，造成現場作業的10名工人中4人遇難，5人重傷，1人輕傷，其中3人為中國籍。根據新華社消息，大陸駐韓使館證實，此事故中有2名陸籍工人喪生。韓媒指出，另還有1名傷者為陸籍。

首爾世宗高速公路大致分為首都圈（72公里）和非首都圈（62公里）兩段，總長134公里。其中首都圈路段已於今年1月1日開通，世宗至安城的非首都圈路段預計將於2026年底竣工。事發地點屬於非首都圈路段天安—安城第九施工區。

當時，工人們用起重機進行橋板連接工作，在此過程中橋板墜落。橋墩高度各異，最高52公尺，橋板坍塌的路段總長210公尺。

南韓 工人 首爾 高速公路

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