憂成本增加…陸外送員擬納社保 制度不明衝擊收入影響納保意願

中國多個外送平台陸續宣布將會為符合條件的外送員繳納社保，然而由於外送員與平台的勞動關係不明確、工作彈性且收入不穩定等因素，造成現行社保制度難以滿足、保險費率不易界定等情形，連帶影響外送員納保意願。

綜合第一財經、新京報、羊城晚報報導，近期中國外送平台京東、美團宣布將陸續為符合條件的外送員繳納社保，「外送員社保元年」一詞引輿論熱議。然而在這個看似「突破性政策」的背後，也有外送員、學者擔憂，並不能完全保障外送員的權益。

根據平台的發布公告顯示，京東將從3月1日起，將逐步為全職外送員繳納包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金在內的「五險一金」，為兼職外送員提供意外險和健康醫療險。美團預計將從今年第2季開始，逐步為全中國的全職及穩定兼職外送員繳納社保。

另一家大型外送平台餓了麼稱，從2023年2月開始已啟動社保繳納試點，並持續加大對穩定外送員的專項補貼力道和範圍。

為外送員繳納社保，無疑是對保障勞動者權益的重要一步，然而多位專家認為，要把這件事做好，平台和相關政府部門需要充分考慮勞動者的需求、靈活就業與傳統工作模式的不同、社保制度的優化等多方面的因素。

報導引述業內人士分析，外送員這類新型態工作的從業人員，由於企業間的勞動關係不明確、工作方式靈活、收入不穩定等原因，難以直接參加傳統的以公司為主的社會保險制度，因此需要積極研究、降低門檻、給予參保補貼等相關政策措施，盡可能地把他們納入社會保險涵蓋的範圍。

中國新就業形態研究中心主任張成剛在報導中分析，目前各平台尚未推出具體的實施細則，並說明達到社保門檻又不願意繳納社保的外送員是否還有選擇權，以及人員流動快該如何應對，同時也要用有效的方式來引導他們繳納社保。

張成剛研究發現，在考量「收入」和「工作自主性」等兩個原因後，都有外送員明確表示不願意加入社保，原因是擔心一旦加入社保，企業的人力成本增加，「羊毛出在羊身上」，勞動者的收入水準可能降低，同時社保中的個人繳費部分也會令收入減少。「選擇不加入社保並非不需要保障，只是在收入有限的情況下，認為高比例的社保繳費難以承擔，或社保不是優先項」。

報導引述多名外送員的看法，有人認為納入社保可以增加保障，但也有些人表示這個工作只是「過渡」，更在意即時收入，「若有自主選擇的權利，更希望獲得即時補貼」。

此外也有消費者表示，認同企業照顧外送員、展現社會責任，卻也擔心外送員納保後，企業增加的成本會轉嫁到消費者身上，「理解並支持為保障外送員權益適當提高外送價格，但不希望全部費用由消費者承擔」。