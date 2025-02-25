陸醫稱DeepSeek「18秒診斷腦瘤」業界示警「AI醫生無執照」

大陸AI模型DeepSeek火熱，各界紛紛接入應用與輔助，醫療界也不例外。一名北京首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉近日聲稱，自己利用DeepSeek為患者精準制訂診療方案，認為DeepSeek的能力水準堪比最高等級醫院的專家。不過，也有醫療界人士提醒，AI在醫學領域能帶來便利，同時亦存在風險，強調AI只可用來作輔助，畢竟「AI醫生沒有醫師執照的」。

港媒星島日報報導，張宏偉近日發布影片宣稱，自己向DeepSeek詢問了一名25歲罹患複雜腦瘤患者的治療方案，其病情即便經歷開顱手術、放射治療等仍未受控制。經過18秒思考，DeepSeek給出回答，不僅提供了可選治療方案，也評估了再次手術的風險，同時還給出「症狀管理」等具體細則。

張宏偉稱，無論是醫生能想到的，還是最新文獻和臨床試驗成果等，DeepSeek已全都涵蓋。在這種較深入問題上，其水平已堪比「省級三甲醫院」專家。大陸醫院等級實行「三級六等」劃分，三甲為最高等級。

報導還引述一名四川三甲醫院影像科主任指出，AI可快速處理成千上萬張片子，識別細微病變的準確率遠超人類肉眼。Google旗下一間人工智慧公司，近期推出新一代AI診療系統，宣稱可在3秒內精準揪出13種早期癌症，美國資本界知名機構也預言，未來5年全球將有800萬醫生轉行。相關消息讓許多醫生感到焦慮，有北京協和醫院醫生發長文感慨，15年辛勤學習所得似乎正被算法取代。

不過，也有醫療業內人士強調，人工智慧應用在臨床治療上仍存在局限性，只可用作輔助。香港無線新聞報導，北京兒童醫院院長倪鑫表示，「AI醫生」沒有醫師執照、沒有處方權，它是一個互補、輔助。像是在醫者仁心方面，AI肯定不可能完全替代。

湖南省醫保局發布文件，禁止零售藥房使用人工智慧生成的處方。央視引述醫療界人士指，人工智能處方不符合醫療機構管理相關規定，認為在追求醫療效率和創新的同時，必須將病人生命安全和醫療品質放在首位。