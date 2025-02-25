FSD逐步落地！特斯拉在大陸推出城市道路Autopilot功能

美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。這項更新意味著特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）功能已逐步在大陸市場落地。

IT之家報導，根據特斯拉介紹，此次為大陸客戶更新的軟體版本為「2024.45.32.12」。升級後，在通行受控道路（道路使用者透過匝道入口和匝道出口進出的主幹道）和城市道路上使用Autopilot自動輔助駕駛，將有四大核心功能，分別為根據導航路線引導車輛駛出右道和交叉口；在路口識別交通號誌燈進行直行、左轉、右轉、迴轉等動作；根據速度和路線自動進行變道動作；在不設定導航路線時，會根據道路實際狀況選擇最佳道路行駛。

對照特斯拉官網介紹，這些對應至自動變換車道、自動輔助轉向、辨識交通標示等功能，皆為FSD所對應的進階功能。有大陸自媒體分析，儘管特斯拉在本次OTA升級的通知中，仍然將本次更新描述為「對現有NOA自動輔助導航駕駛功能的升級」，但實際上已經正式下放了FSD對應的功能。

此次更新還包含駕駛室攝影機的強化，車內後視鏡上方的駕駛艙攝影機，將可以判斷駕駛者的注意力是否集中，並透過警報，提醒駕駛在智慧輔助駕駛系統啟動時將注意力集中在道路上。駕駛室攝影機視訊在車輛內部進行處理，任何人（包括Tesla公司）均無權訪問。另外，地圖包版本也將更新至CN-2025.8-15218。

不過，想要體驗本次的升級功能，前提是要搭載全新一代自動輔助駕駛硬體HW4.0，並且選裝Autopilot自動輔助駕駛套件，且是選裝價為人民幣6.4萬元（約新台幣29萬元）的完全自動駕駛能力版本（FSD）。

微博上也流傳特斯拉公司內部文件，內容提到，「作為FSD智能輔助駕駛的一部分，本次我們更新了『在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛』與『駕駛室攝影機』2項重要更新，更多功能我們也將在今後持續進行升級優化。」

界面新聞報導，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高，25日在中國電動汽車百人會論壇專家媒體交流會上表示，因大陸汽車企業廣泛接入DeepSeek，對特斯拉FSD進入大陸後，大陸車企在智慧駕駛領域繼續居於領先地位保持信心。

上海證券報報導，大陸資深汽車產業分析師谷雅韜表示「很期待，畢竟大家等了很久了，」他指出，一方面，特斯拉FSD此前傳說推遲，現在終於能落地了，特斯拉FSD推進工作值得期待；另一方面，大陸的路況很複雜，特斯拉FSD在大陸訓練的效果如何，也值得期待。

此前，彭博24日引述知情人士報導，特斯拉正在為中國大陸客戶準備軟體更新，以提供類似在美國被宣傳為全自動輔助駕駛（FSD）的功能，相關更新計畫在未來幾天進行。

另一方面，大陸本土電動車一哥比亞迪（BYD）也積極推進智慧駕駛發展，2月中旬才宣布其高階自駕輔助功能「天神之眼」（DiPilot）將標配在車價人民幣10萬元以上的車款。隨著特斯拉FSD功能逐步在大陸面世，特斯拉與比亞迪的競爭或將進入白熱化。