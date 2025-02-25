快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

聽新聞
0:00 / 0:00

FSD逐步落地！特斯拉在大陸推出城市道路Autopilot功能

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。（取自IT之家）
美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。（取自IT之家）

美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。這項更新意味著特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）功能已逐步在大陸市場落地。

IT之家報導，根據特斯拉介紹，此次為大陸客戶更新的軟體版本為「2024.45.32.12」。升級後，在通行受控道路（道路使用者透過匝道入口和匝道出口進出的主幹道）和城市道路上使用Autopilot自動輔助駕駛，將有四大核心功能，分別為根據導航路線引導車輛駛出右道和交叉口；在路口識別交通號誌燈進行直行、左轉、右轉、迴轉等動作；根據速度和路線自動進行變道動作；在不設定導航路線時，會根據道路實際狀況選擇最佳道路行駛。

對照特斯拉官網介紹，這些對應至自動變換車道、自動輔助轉向、辨識交通標示等功能，皆為FSD所對應的進階功能。有大陸自媒體分析，儘管特斯拉在本次OTA升級的通知中，仍然將本次更新描述為「對現有NOA自動輔助導航駕駛功能的升級」，但實際上已經正式下放了FSD對應的功能。

此次更新還包含駕駛室攝影機的強化，車內後視鏡上方的駕駛艙攝影機，將可以判斷駕駛者的注意力是否集中，並透過警報，提醒駕駛在智慧輔助駕駛系統啟動時將注意力集中在道路上。駕駛室攝影機視訊在車輛內部進行處理，任何人（包括Tesla公司）均無權訪問。另外，地圖包版本也將更新至CN-2025.8-15218。

不過，想要體驗本次的升級功能，前提是要搭載全新一代自動輔助駕駛硬體HW4.0，並且選裝Autopilot自動輔助駕駛套件，且是選裝價為人民幣6.4萬元（約新台幣29萬元）的完全自動駕駛能力版本（FSD）。

微博上也流傳特斯拉公司內部文件，內容提到，「作為FSD智能輔助駕駛的一部分，本次我們更新了『在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛』與『駕駛室攝影機』2項重要更新，更多功能我們也將在今後持續進行升級優化。」

界面新聞報導，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高，25日在中國電動汽車百人會論壇專家媒體交流會上表示，因大陸汽車企業廣泛接入DeepSeek，對特斯拉FSD進入大陸後，大陸車企在智慧駕駛領域繼續居於領先地位保持信心。

上海證券報報導，大陸資深汽車產業分析師谷雅韜表示「很期待，畢竟大家等了很久了，」他指出，一方面，特斯拉FSD此前傳說推遲，現在終於能落地了，特斯拉FSD推進工作值得期待；另一方面，大陸的路況很複雜，特斯拉FSD在大陸訓練的效果如何，也值得期待。

此前，彭博24日引述知情人士報導，特斯拉正在為中國大陸客戶準備軟體更新，以提供類似在美國被宣傳為全自動輔助駕駛（FSD）的功能，相關更新計畫在未來幾天進行。

另一方面，大陸本土電動車一哥比亞迪（BYD）也積極推進智慧駕駛發展，2月中旬才宣布其高階自駕輔助功能「天神之眼」（DiPilot）將標配在車價人民幣10萬元以上的車款。隨著特斯拉FSD功能逐步在大陸面世，特斯拉與比亞迪的競爭或將進入白熱化。

FSD 特斯拉 輔助駕駛

延伸閱讀

歐洲電動車成長之際 特斯拉1月銷量重摔45%

監管批准了？ 彭博：特斯拉FSD功能將可在大陸安裝

崛起前兆？小米 SU7 中國銷量超越特斯拉 Model 3

影／新莊男違規騎乘電動獨輪車 撞上特斯拉竟調頭原路開溜

相關新聞

FSD逐步落地！特斯拉在大陸推出城市道路Autopilot功能

美國電動車大廠特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕...

深圳人形機器人 完成全球首例前空翻

大陸自今年春晚有「機器人扭秧歌」表演後，機器人相關發展受到外界關注。新華網25日報導，深圳眾擎科技23日完成全球首例人形...

華為先進AI晶片製造良率提升 已從20%拉升到近40%

英國金融時報引述兩名知情人士說法報導，中國大陸華為科技公司所能生產的最先進AI晶片的「良率」，已由一年前的20%提高到接...

自己人打自己人？DeepSeek大熱遭搶註商標 當局發聲了

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）的大模型橫空出世後，熱度席捲全球，竟有同樣來自大陸不肖商人看見其商機動起歪腦...

馬雲見完習近平後… 阿里宣布3年砸3800億投資AI

中國科技巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲日前參加中國國家主席習近平召集的民營企業座談會，由於馬雲座位靠邊、會上未發言，被外界質...

阿里巴巴將砸3800億衝AI 投資人不捧場 股價一度暴跌

中國科技巨頭阿里巴巴24日宣布，將在未來3年內投資3800億元人民幣（約524億美元）用於人工智能（AI）和雲計算基礎設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。