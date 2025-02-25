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深圳人形機器人 完成全球首例前空翻

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
深圳眾擎科技23日完成全球首例人形機器人「前空翻」特技，展示其機器人不僅行走優雅穩定，還具有高速動態的實力。新華網
深圳眾擎科技23日完成全球首例人形機器人「前空翻」特技，展示其機器人不僅行走優雅穩定，還具有高速動態的實力。新華網

大陸自今年春晚有「機器人扭秧歌」表演後，機器人相關發展受到外界關注。新華網25日報導，深圳眾擎科技23日完成全球首例人形機器人前空翻特技，展示了眾擎機器人不僅行走優雅穩定，還具有高速動態的實力。該團隊介紹，機器人的前空翻動作，比奔跑更能展現這款機器人的本體硬體潛力和算法團隊的實力。

陸媒快科技指，與後空翻相比，前空翻對機器人的動態平衡、瞬間加速和精準落地，提出更高要求。眾擎科技透過對機器人運動學深入研究，結合智能控制算法、先進的傳感器技術，成功攻克了這一技術難題。

報導稱，工程師團隊透過對動態平衡、瞬間加速的精確計算，使機器人在空翻過程中保持穩定，並在落地時完美支撐重心，實現這一高難度動作。

快科技也提到，成立於2023年10月的眾擎機器人科技，總部位於深圳，涵蓋人形機器人及其他相關產品。公司近日完成了一輪2億元人民幣的融資，投資方來自中東。

2024年10月24日，眾擎推出首款全尺寸通用人形機器人SE01，憑藉「走路最像人」出圈海內外。成為了首個採用優雅直膝步態的人形機器人，徹底終結人形機器人長期以來只能以彎腿屈膝小碎步行走的形態。

團隊 成功 深圳

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