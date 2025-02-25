特斯拉傳出終於可在中國大陸 推出完全自動駕駛系統

彭博新聞引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）正在為中國大陸顧客準備軟體更新，以提供類似於在美國宣傳為完全自動駕駛（FSD）的輔助駕駛功能。

要求匿名的消息人士透露，相關更新計畫將在未來幾天進行，這將使特斯拉車主能夠在中國大陸的城市街道上，使用輔助駕駛功能。特斯拉預定要通知顧客，這套輔助駕駛系統，將可引導車輛駛出匝道和交叉路口，並能夠識別交通號誌、轉彎，以及處理車道變換和速度改變。

這些輔助駕駛功能，將提供給已為特斯拉稱為FSD功能支付6.4萬元人民幣（約台幣29萬元）的顧客。彭博指出，雖然特斯拉宣稱功能是自動駕駛，但使用該功能時，仍需要持續的人工監視和頻繁介入。特斯拉執行長馬斯克多年來一直尋求能在中國大陸獲得監管部門的批准，允許FSD上路，同時計劃今年在中國大陸推出這套輔助駕駛系統。

兩位知情人士說，特斯拉讓中國大陸員工有機會先行試用FSD功能，但必須簽署保密協議。

特斯拉的發言人沒有立即回應置評請求。周一（24日）特斯拉股價在美股科技股普遍下跌的情況下，一度大跌3.9%，收盤時跌幅縮小至2.15%，報330.53美元。

馬斯克在上個月的特斯拉財報的說明會上表示，特斯拉在中國大陸部署FSD面臨挑戰，因為北京與華府均對特斯拉如何訓練自駕系統以適應當地道路，施加了限制。馬斯克當時說，工程師的解決方法是，觀看網際網路上的中國大陸街道影片，使用這些影片來優化系統的訓練。

據了解，特斯拉草擬的軟體更新說明，特別提醒用戶某些功能的使用時機和效果，可能會因車款和配置而異。知情人士表示，應用於城市街道的功能，將先在部分車款上推出，之後再逐步推廣。

在中國大陸，車輛使用輔助駕駛技術已經愈來愈普遍。電動車龍頭比亞迪最近就宣傳他們的輔助駕駛系統是「天神之眼」。比亞迪提供不同等級的輔助駕駛系統，最入門等級為6.98萬人民幣。

特斯拉並未揭露已經有多少中國大陸顧客付費訂購了FSD。鑑於中國大陸當局截至目前一直未核准，市場認為預購的人數應該有限。