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DeepSeek爆紅中國企業搶註商標 官方已駁63件申請

中央社／ 台北25日電

中國人工智慧服務DeepSeek爆紅後，惡意註冊商標的行為也連帶出現。據中國國家知識產權局發布，截至目前為止至少已經駁回63件惡意搶註的申請。

DeepSeek如今已成為中國的流量保證，無論是什麼樣的產業都要想盡辦法「蹭一下」，在這樣的背景之下也吸引了惡意搶註商標的「商標蟑螂」。

據中國國家知識產權局的微信公眾號發布，近期出現不少企業和個人以為人所知的DeepSeek或相關圖形，向國家知識產權局商標局提交了商標註冊申請，具有明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。

對於這類惡意申請的行為，採取「堅決打擊」，截至目前已經駁回了63件相關的商標註冊申請。在駁回的案件中，深圳市的一間生物科技公司就占了54個商標申請。

中國國家知識產權局強調，對於違反誠實信用原則、惡意申請商標註冊、意圖牟取不當利益的行為依法依規嚴肅處理，堅決維護商標註冊秩序，持續營造良好營商環境。

另綜合中國媒體報導，這類跟風搶註冊商標的事件並非第一次發生。例如神州五號成功發射後，「神五」相關商標出現搶註情形；巴黎奧運後，運動選手「楊倩」、「陳夢」、「全紅嬋」等人的姓名也都曾被惡意註冊。

除了中國的名人外，2022年阿根廷奪得世足冠軍後，球星梅西成為全球焦點，「梅西」相關的關鍵字在中國更成為熱門搶註商標。

報導稱，搶註冊商標這類蹭流量的行為「十分不理智」，大部分的個人或企業不但很難從中獲益，而且浪費註冊費。申請商標註冊應要根據自身企業發展或市場實際需要為主，不要盲目跟風，要理性的看待問題，以免造成人力和財力的損失。

DeepSeek 巴黎奧運 流量

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