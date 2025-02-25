快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

川普擴大限制中美投資後 在美上市中概股大跌

中央社／ 上海25日電

美國總統川普21日簽署「美國優先投資政策」擴大中美之間投資審查後，在美上市的中概股凌晨收盤普遍大跌，日前飆漲的阿里巴巴更下跌10.23%。

儘管受到川普宣稱將按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅影響，美股主要指數多收低，但中概股的跌幅明顯更大，那斯達克中國金龍指數（HXC）大跌5.24%。除了阿里巴巴，拼多多下跌8.81%、京東下跌7.33%、嗶哩嗶哩下跌10.04%。

分析認為，這除了是中國科技股日前漲多回調之外，最主要是川普21日簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄的效應。

陸媒財新網24日報導，美國對中國投資的行業審查方面，在拜登政府此前規定的半導體、量子資訊科技和人工智慧這3個行業基礎上，此次備忘錄新增了生物技術、高超音速、航空航太、先進製造、定向能等領域，並對所涵蓋的行業定期審查和更新。

關於在美上市的中概股，該備忘錄稱要確認「外國公司問責法」所要求的審計標準是否得到充分執行；審查外國對手公司在美國上市採用的「可變利益實體」（VIE）架構，是否限制了美國投資者的所有權和保護。

對於來自中國的投資，備忘錄提出美國將使用一切必要的法律手段，包括美國外來投資審查委員會（CFIUS），限制與中國有關聯的人士投資美國技術、關鍵基礎設施、醫療保健、農業、能源、原材料或其他戰略部門。

備忘錄要求美國財政部長應酌情與證券管理委員會（SEC）和上市公司會計監督委員會（PCAOB）進行接洽；又指針對VIE架構的公司，美國司法部長應與聯邦調查局（FBI）局長協調，就美國投資者面臨的風險提供書面建議。

報導引述大成律師事務所律師李壽雙說，在政治導向如此明顯的背景下，這勢必會導致PCAOB加大對審計機構的檢查力度和提升檢查的尺度，也會增加上市成本和複雜度。此外，VIE架構的公司也容易被定性為一種「欺詐」做法。

不過，報導指出，總統備忘錄通常沒有行政命令的強制力大，更多用於表達立場和指導部門工作，需要發布行政命令來具體執行。中信證券的觀點稱，總統備忘錄並非表示政策落地，不代表中美雙向投資政策已發生實質性變化。

川普 美國

延伸閱讀

大力加碼00757！大盤疲軟、川普關稅政策...利空太多？直雲：下殺就快撿便宜

俄烏戰爭3週年歐洲領袖齊聚基輔 美國高層缺席

川普回鍋首月支持度高達53%？比起關稅大戰 逾6成選民更在意抑制物價

影／川普稱歐洲「借錢」給烏克蘭打仗 馬克宏當面糾正：是給不是借

相關新聞

華為先進AI晶片製造良率提升 已從20%拉升到近40%

英國金融時報引述兩名知情人士說法報導，中國大陸華為科技公司所能生產的最先進AI晶片的「良率」，已由一年前的20%提高到接...

自己人打自己人？DeepSeek大熱遭搶註商標 當局發聲了

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）的大模型橫空出世後，熱度席捲全球，竟有同樣來自大陸不肖商人看見其商機動起歪腦...

監管批准了？ 彭博：特斯拉FSD功能將可在大陸安裝

彭博24日引述知情人士報導，特斯拉正在為中國大陸客戶準備軟體更新，以提供類似在美國被宣傳為全自動輔助駕駛（Full Se...

王毅聯合國致詞 稱要向「以人權為由干涉他國內政」說不

大陸外交部長王毅24日以視訊方式向聯合國人權理事會第58屆會議高級別會議發表致詞時說，要對以人權為藉口干涉他國內政的言行...

推出Deepseek如「偷襲珍珠港」！中科技反攻美能接招？這大咖回歸是訊號

中國的科技反攻從Deepseek鳴槍起跑！

「北上深」房租 跌回10年前

中國大陸經濟低迷，民眾收入下降，房租行情也跟著下滑，數據顯示，包括北京、上海和深圳等多地房租都跌回10年前的水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。