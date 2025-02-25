川普擴大限制中美投資後 在美上市中概股大跌

美國總統川普21日簽署「美國優先投資政策」擴大中美之間投資審查後，在美上市的中概股凌晨收盤普遍大跌，日前飆漲的阿里巴巴更下跌10.23%。

儘管受到川普宣稱將按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅影響，美股主要指數多收低，但中概股的跌幅明顯更大，那斯達克中國金龍指數（HXC）大跌5.24%。除了阿里巴巴，拼多多下跌8.81%、京東下跌7.33%、嗶哩嗶哩下跌10.04%。

分析認為，這除了是中國科技股日前漲多回調之外，最主要是川普21日簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄的效應。

陸媒財新網24日報導，美國對中國投資的行業審查方面，在拜登政府此前規定的半導體、量子資訊科技和人工智慧這3個行業基礎上，此次備忘錄新增了生物技術、高超音速、航空航太、先進製造、定向能等領域，並對所涵蓋的行業定期審查和更新。

關於在美上市的中概股，該備忘錄稱要確認「外國公司問責法」所要求的審計標準是否得到充分執行；審查外國對手公司在美國上市採用的「可變利益實體」（VIE）架構，是否限制了美國投資者的所有權和保護。

對於來自中國的投資，備忘錄提出美國將使用一切必要的法律手段，包括美國外來投資審查委員會（CFIUS），限制與中國有關聯的人士投資美國技術、關鍵基礎設施、醫療保健、農業、能源、原材料或其他戰略部門。

備忘錄要求美國財政部長應酌情與證券管理委員會（SEC）和上市公司會計監督委員會（PCAOB）進行接洽；又指針對VIE架構的公司，美國司法部長應與聯邦調查局（FBI）局長協調，就美國投資者面臨的風險提供書面建議。

報導引述大成律師事務所律師李壽雙說，在政治導向如此明顯的背景下，這勢必會導致PCAOB加大對審計機構的檢查力度和提升檢查的尺度，也會增加上市成本和複雜度。此外，VIE架構的公司也容易被定性為一種「欺詐」做法。

不過，報導指出，總統備忘錄通常沒有行政命令的強制力大，更多用於表達立場和指導部門工作，需要發布行政命令來具體執行。中信證券的觀點稱，總統備忘錄並非表示政策落地，不代表中美雙向投資政策已發生實質性變化。