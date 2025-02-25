王毅聯合國致詞 稱要向「以人權為由干涉他國內政」說不

大陸外交部長王毅24日以視訊方式向聯合國人權理事會第58屆會議高級別會議發表致詞時說，要對以人權為藉口干涉他國內政的言行堅決說不；要對在人權問題上搞雙標、甚至多重標準的言行堅決說不；要對將人權政治化、工具化、武器化的言行堅決說不。

根據大陸外交部網站消息，王毅在發表題為「堅持正確人權觀改革和完善全球人權治理」時指出，中方願與各國一道，堅持正確人權觀，推動改革和完善全球人權治理，並接著提出3點建議。

一要「銘記初心使命」，王毅表示，要堅持以人民為中心，實現發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。要對以人權為藉口干涉他國內政，置國家主權、安全和老百姓生命安危於不顧的言行堅決說不。

二要「維護公平正義」，王毅說，要將生存權和發展權作為首要基本人權，在維護國家主權、安全和尊嚴的前提下，統籌兼顧個人權利和集體權利，協調增進政治、經濟、社會、文化、環境、教育等各項權利。要對在人權問題上搞雙重標準，甚至多重標準的言行堅決說不。

三要「堅持交流互鑒」，王毅指出，要踐行真正的多邊主義，在平等和相互尊重基礎上開展建設性的對話合作，推動建設公正合理包容的全球人權治理體系。要對將自身模式和好惡強加於人，將人權政治化、工具化、武器化的言行堅決說不。

王毅並稱，大陸將以人類前途為懷、以各國福祉為念，以更加積極有為的姿態參與國際人權合作，與各方共同開創全球人權事業美好的未來。