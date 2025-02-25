福州「海峽啟航」 招手台青就業

「海峽啟航」央企專場招聘會在2月23日福州舉行。據主辦方介紹，本次招聘會是落實就業優先，助力海峽兩岸畢業生高質量充分就業，系福建省首次舉辦面向海峽兩岸高校畢業生的大型央企專場招聘會。

中通社報導，招聘會共有來自國家能源、中國建築、南方電網、中國鐵建、中國中檢等百家央企提供上千個崗位，涵蓋通訊工程、產品研發、財務會計、工程建設、市場營銷、行政管理、文秘等職位，滿足不同專業背景高校畢業生的求職需求。

為更好吸納台灣人才來閩就業，主辦方廣泛邀請台生前來參會，設置了專門的政策諮詢服務台，開展涉台政策推介、申報諮詢服務等，為兩岸人才融合發展搭建了高效對接平台；為擴大招聘覆蓋面，招聘會現場運用了人工智能（AI）技術，為求職者提供簡歷分析、模擬面試等數字化服務，並在中國海峽人才網線上招聘專區同步開展雲端巡展直播，線上展示參會企業信息，求職者可在線投遞簡歷和參加面試。

本次招聘會100家企業提供了1053個崗位，截至23日17點，本場招聘會線上瀏覽46193次，線下投遞人數1241人，線上投遞人數2082，投遞次數6289次。

本次招聘會是主辦方在開展系列「春風送崗」行動的基礎上，精心策畫的百家央企招聘會，呈現出幾大亮點：主辦方精心挑選百家知名央企參會，提供的近千個優質崗位，均具有較完善的福利保障和良好的發展前景。