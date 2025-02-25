中美爭霸 阿里巴巴砸1.7兆衝AI

大陸科技巨頭阿里巴巴集團執行長吳泳銘昨（24）日宣布，未來三年將投入逾人民幣3,800億元（約新台幣1.71兆元），用於建設雲端和AI硬體基礎設施，總額超過過去十年總和。這也創下大陸民營企業在雲端和AI硬體基礎設施領域最大規模投資紀錄。

台廠供應鏈中，以英業達（2356）與阿里巴巴往來最多，負責伺服器相關業務。法人看好，隨著阿里巴巴大手筆投入AI建設，開啟AI大投資時代，英業達也將同步迎來大單。

阿里宣布斥資人民幣3,800億元衝刺AI，震驚業界。相形之下，全球第二大雲端服務供應商（CSP）微軟卻傳出有意大規模取消在美國租賃大量資料中心算力的租約、或不再續約。

阿里AI大投資

業界認為，阿里啟動全大陸史無前例的AI大投資，微軟雖掌握既有雲端業務資源與轉投資OpenAI的ChatGPT優勢，卻傳出要大砍算力，透露AI大戰已成為美中之間新一波戰火，兩國AI巨頭角力的當下，陸企氣勢正盛，美企則露出疲態，凸顯大陸AI領域發展動能正在明顯轉強。

對於阿里砸重金投資AI建設，吳泳銘強調，AI爆發遠超乎預期，大陸科技產業方興未艾，潛力巨大。為此，阿里將不遺餘力加速雲端和AI硬體基礎設施建設，助推全行業生態發展。

阿里宣布最新投資計畫的前一周，創辦人馬雲才罕見公開露面，出席北京的民營經濟座談會，大陸國家主席習近平在會上期許陸企要加強自主創新、推動科技創新。此次宣布大手筆投資，展現阿里對技術創新的高度重視。

英業達目前出貨大陸CSP客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。法人看好，隨著各大陸系CSP廠為鞏固關鍵戰略地位，確保能在AI時代維持競爭優勢，持續加大投資力道，將催動英業達訂單需求升溫。

阿里雲目前在大陸雲端運算市場市占率最高，自主研發的開源大模型「通義千問」。從2023年8月起，通義千問相繼開源Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5等四代模型，衍生模型超過九萬個。阿里表示，投入人民幣多達3,800億元的龐大資金，能大幅提振產業信心，同時也顯示一如既往地投資未來。