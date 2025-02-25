大陸動力電池回收業 迎爆發期

大陸國常會日前審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，為行業帶來進一步規範。大陸法人機構分析，隨著早期新能源車和動力電池陸續臨近退役，2025年動力電池回收行業有望迎來第一個爆發期。

大陸國常會提及，當前大陸新能源汽車動力電池已進入規模化退役階段，因此要強化全鏈條管理、運用數位化技術加強動力電池全生命周期流向監測、用法治化手段規範回收利用、加快制定修訂動力電池綠色設計、產品碳足跡核算等相關標準等政策。

國融證券指估算，2014至2018年間，大陸新能源汽車銷量從7.5萬輛增長至125.6萬輛，同期動力電池裝機量從3.7GWh增長至56.9GWh，增長超過15倍。如果考慮動力電池的使用年限一般為五至八年，大陸國家規定當汽車動力電池容量衰減至額定容量的80%以下時即需要被強制回收。意味近期將迎來一個爆發期。

證券日報報導，北京賽德美資源再利用研究院有限公司總經理趙小勇稱，當前所說的動力電池退役高峰，是指在2025年至2027年出現的小高峰。

2030年到2032年預計還將有一波退役大高峰。另據中商產業研究院預測，2025年大陸退役動力電池將達到104萬噸，2030年將達到350萬噸。