大陸希音 去年淨利大減四成
大陸快時尚服飾銷售平台希音（Shein）去（2024）年淨利下跌近四成至10億美元（約台幣327億元），低於該集團在2023年初向投資者預測的48億美元（約台幣1,569億元）。
分析預測，這或對其在英國公開募股（IPO）帶來挑戰。
據英國《金融時報》報導，知情人士透露，由於Shein在去年最後一季遭遇挑戰，並面臨來自競爭對手拼多多旗下跨境電商Temu的競爭，Shein的淨利潤在去年縮水近40%至10億美元；全年銷售額則增長19%至380億美元。
然而，兩項數據分別低於集團在2023年初向投資者預測的48億美元及450億美元。
而Shein利潤的下滑凸顯出正面臨的挑戰，它試圖贏得倫敦上市監管部門批准，並應對給其估值帶來壓力的地緣政治變化。
知情人士指出，Shein於2023年最新一輪融資中估值為660億美元，但一些投資者和其他利益相關者正在向該集團施壓，要求其將估值降至300億美元左右，此舉或有助於其在今年上半年完成首次IPO。
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