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深圳補貼科技業 迎戰杭州6小龍

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

近期深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、遊戲科學等來自杭州的「六小龍」在大陸科技界崛起，為大陸科創重鎮深圳帶來壓力。深圳近日宣布一系列加碼拓展人工智慧（ＡＩ）和機器人的支持措施，包含設立人民幣一百億元（約台幣四五○億元）的ＡＩ和機器人產業基金，以及提供企業最高人民幣一千萬元的大模型訓練補貼等，迎戰杭州科企發展。

綜合陸港媒報導，深圳市政府廿三日舉行「打造最好科技創新生態和人才發展環境」記者會指出，將繼續增加年度科技預算安排，並逐步提高對中小微企業科技創新的資助比例；繼續加大政府財政和國資國企對科技創新的投入力度，提升企業研發投入，推動全社會研發投入持續保持百分之十以上成長。

深圳市府指出，目前有ＡＩ企業二千六百多家、機器人上市企業卅四家，具有強大的產業集聚效應。深圳將籌集四十五億元（人民幣，下同）政策資金，向企業發放最高百分之六十、一千萬元的訓力券（大模型訓練補貼）等，並設立一百億元ＡＩ和機器人產業基金，聚焦ＡＩ軟體、硬體、具身智慧等方向，投資一批高成長性企業。

在吸引人才方面，深圳將推出創新創業青年人才政策，設法提供住房服務。高等院校應屆畢業生求職得免費住宿延長至十五天；創業人才也可獲保障性租賃住房。另外，將為初創企業配置辦公空間。

大陸自媒體「青記」分析，深圳過於看重華為等大企業，缺少圍繞人工智慧的創業氛圍，加上過去太依賴房地產業，房市泡沫拖累金融財政體系。

人民幣 創業 深圳

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