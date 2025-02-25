習近平甫會見馬雲…阿里巴巴：3年投1.7兆元建設AI

中國大陸科技巨頭阿里巴巴集團執行長吳泳銘昨日宣布，未來三年將投入超過人民幣三千八百億元（約台幣一點七兆元），用於建設雲端和人工智慧（ＡＩ）硬體基礎設施，總額超越過去十年總和。這也創下大陸民營企業在雲端和ＡＩ硬體基礎設施領域最大規模投資紀錄。

阿里宣布最新投資計畫的前一周，阿里創辦人馬雲才罕見公開露面，出席在北京的民營經濟座談會，大陸國家主席習近平在會上期許民企要加強自主創新、推動科技創新。此次重磅投資無疑展現阿里對技術創新的高度重視。

澎湃新聞報導，吳泳銘表示，ＡＩ爆發遠超預期，大陸國內科技產業方興未艾，潛力巨大。阿里將不遺餘力加速雲端和ＡＩ硬體基礎設施建設，助推全行業生態發展。

目前阿里雲是亞洲領先的雲端運算公司，在大陸市場市占率最高，其自主研發的開源大模型「通義千問」在全球開源社群亦備受關注。從二○二三年八月起，通義千問相繼開源Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5等模型，衍生模型超過九萬個。阿里方面表示，龐大資金持續投入，能大幅提振相關產業信心。

在歷經北京當局嚴厲整治後，阿里正捲土重來。集團將業務重心集中在ＡＩ和電商領域後，公司業務從去年開始好轉，財報亮眼。

阿里本月廿日發布最新季度業績（至二○二四年十二月底）顯示，集團營收年增百分之八，至二八○二億元（人民幣，下同），成長速度創一年多來最快。而阿里雲實現營收三一七億元，年增百分之十三，寫下近兩年最大單季增幅。阿里雲商業化收入重回雙位數成長，ＡＩ相關產品收入連續六季維持三位數成長。

財報發布後，阿里美股最高上漲百分之十四點五九到一四四點一四美元。廿一日港股收盤為港幣一三八點五元，大漲百分之十四點五六。

吳泳銘當時即表示，未來三年阿里將圍繞ＡＩ這個策略核心，在ＡＩ基礎設施、基礎模型平台及ＡＩ原生應用、現有業務的ＡＩ轉型等方面加大投入。摩根大通預估，隨著ＡＩ功能消費的增加，阿里雲的營收預期可能會上調。