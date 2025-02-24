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政策加持！大陸動力電池回收業2025年迎第一波爆發期

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸機構分析，隨著早期新能源車和動力電池陸續臨近退役，2025年動力電池回收行業有望迎來第一個爆發期。圖為比亞迪「開拓者1號」滾裝船，在深圳港搭載5000多台新能源車準備駛往歐洲。( 新華社資料照片 )
大陸機構分析，隨著早期新能源車和動力電池陸續臨近退役，2025年動力電池回收行業有望迎來第一個爆發期。圖為比亞迪「開拓者1號」滾裝船，在深圳港搭載5000多台新能源車準備駛往歐洲。( 新華社資料照片 )

大陸國常會21日審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，為行業帶來進一步規範。大陸機構分析，隨著早期新能源車和動力電池陸續臨近退役，2025年動力電池回收行業有望迎來第一個爆發期。

大陸國常會提及，當前大陸新能源汽車動力電池已進入規模化退役階段，因此要強化全鏈條管理、運用數位化技術加強動力電池全生命周期流向監測、用法治化手段規範回收利用、加快制定修訂動力電池綠色設計、產品碳足跡核算等相關標準等政策。

國融證券指估算，2014至2018年間，大陸新能源汽車銷量從7.5萬輛增長至125.6萬輛，同期動力電池裝機量從3.7GWh增長至56.9GWh，增長超15倍。如果考慮動力電池的使用年限一般為5至8年，大陸國家規定當汽車動力電池容量衰減至額定容量的80%以下時即需要被強制回收。意味近期將迎來一個爆發期。

證券日報報導，北京賽德美資源再利用研究院有限公司總經理趙小勇稱，當前所說的動力電池退役高峰，是指在2025年至2027年出現的小高峰。2030年到2032年預計還將有一波退役大高峰。另據中商產業研究院預測，2025年大陸退役動力電池將達到104萬噸，2030年將達到350萬噸。

趙小勇認為，隨著動力電池退役高峰的到來，動力電池回收產業野蠻生長的局面將得到扭轉。「規範企業與非規範企業有技術含量和環保方面的差別，未來行業將走向良性發展的態勢。」

深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司研究員卜益力通過證券日報表示，退役動力電池的回收工作，主要包含再生利用和梯次利用兩大方式：再生利用是提取電池中的鈷、鎳、鋰等金屬材料，以回收有價值的資源；梯次利用則是將電池拆解重組後，應用到對電池能量密度要求不高的領域。

此外，大陸電池回收的市場主體有三類：一是以比亞迪等為代表的整車廠；二是以寧德時代為代表的電池企業；三是以格林美等為代表的電池回收企業。

動力電池回收也帶來龐大商機，中國工業節能與清潔生產協會會長王小康在2024新能源電池回收利用大會上曾指出，預計到2030年，大陸動力電池回收市場規模將超過人民幣1,400億元，較2022年實際市場規模增長約9倍。但也因為過去行業處於野蠻生長階段，導致服務品質參差不齊。

北京 新能源車 碳足跡

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