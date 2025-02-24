美中關係面臨新局 台商：關稅戰和科技轉型讓競爭優勢漸失

川普上任後中美關係面臨新局，適逢大陸即將召開全國「兩會」，北京今日下午舉辦「台企聯大講堂」，邀大陸台商共謀因應之道。商業總會榮譽理事長賴正鎰說，關稅戰和產業轉型的確讓大陸台商競爭優勢漸失，政府應給予補助或免稅，促進台灣產業發展；大陸全國台企聯總會長李政宏認為，台商應充分利用大陸市場和AI應用場景優勢，幫助開創第二春。

大陸全國台企聯今天下午在北京市中國科技會堂，舉辦「台企聯大講堂」啟動儀式暨第一期活動，邀北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫，就「中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇」進行演講。國台辦、北京市台辦等陸方官員，和大陸全國台企聯等台商代表與會。

就中美關係新局、關稅戰，以及AI轉型和大陸本土產業競爭逐漸「內捲」帶來的影響，賴正鎰坦言，過去三十幾年，台商在大陸投資以製造業為主，現在慢慢轉向科技服務業後，的確競爭優勢漸失，關稅問題也帶來影響，必須加速技術轉型才能跟上趨勢，和應對AI帶來的新衝擊。

賴正鎰喊話，雖台灣一直提要加強AI發展，「但速度好像慢了一點」，政府應給予大力補助或鼓勵、免稅，讓台灣產業發展起來。他也提到，台灣對大陸順差去年為約700億美元，仍占非常大的比重，不能忽視這樣龐大的市場，兩岸只要好起來，相信對台灣的國際競爭力有很大幫助。

李政宏提到，台商在精密製造、電子、半導體、生物醫藥、文創旅遊等方面已經取得了很好的成功，面對未來，如何利用數位化、人工智慧來賦能自己的產業是非常重要的。

李政宏認為，近日大陸召開民營企業座談會，更堅定了台商的發展信心，台商應抓住趨勢，例如新能源、人工智慧等領域，並充分利用大陸的市場優勢、人才儲備、完善的產業鏈和AI應用場景練兵，這樣的話，「開創自己的第二春是非常可以期待的」。

面對市場競爭加劇，和近年企業撤離話題受到討論。大陸全國台企聯常務副會長、昆山台協會長孫德聰認為，部分企業受到地緣政治因素影響，以至一些產能轉移到大陸以外地區，但以昆山為例，去年仍有約144家新設台資企業，40家以上增資，顯示看到大陸的發展，有更多台商選擇繼續投入。

孫德聰也強調，面對轉型，智慧化和數位化轉型很重要，所以昆山台協2021年就成立「智改數轉功能委員會」，協助台商轉型升級。

另就兩岸交流，賴正鎰說，過去陸客來台每年高峰約達450萬人次，每周兩岸有近900個航班，現在業者經營狀況艱困，建議政府能毅然宣布開放、恢復觀光，先從福建、上海開始，再慢慢擴及到大陸三十一個省市，這是旅遊業者的共同期待。就兩岸在觀光「小兩會」溝通陷入僵局，他認為，這種事情只要一宣布開放，很快能進入到雙方間小兩會的接觸協商。