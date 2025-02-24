時隔5個月！港股市場火熱 盤中一度超車台股

台股24日呈現震盪走低，盤中一度下挫超過260點，失守23500點關卡，反觀港股今年以來受到大陸政策支持與DeepSeek帶動大陸科技股重估值等效應，市場火熱，24日盤中一度衝上23688點，再次反超台股加權指數，距離上次被反超時隔五個月。

據24日收盤資訊，台股加權指數收在23565，下跌0.7%；香港恒生指數收在23341，下跌0.58%。差距只有224點。

港股三大指數經過連續多日上漲後24日震盪收跌，恒生科技指數午後最大跌至2%，最終下跌1.19%；恒生指數、國企指數分別下跌0.58%及0.55%，三大指數盤中三者再度刷新階段高位，但成交額較上一交易日下降明顯。

近兩年港台股市競爭持續進行，香港恒生指數在市場低迷狀態下，於2023年11月29日遭台股超越，呈現「黃金交叉」，為31年來首度，引起市場熱議。但去年10月2日港股一度反超台股，台股也不甘示弱隨之展開反彈，24日盤中恒生指數再度反超，最高觸及23688點，台股加權指數今天盤中最高23592點、最低23461點。顯示兩市爭霸仍在繼續。

不過，此前有討論認為，台股、港股指數難以進行比較，因為每個股市指數的加權方式不同、成分股佔比不同，比如香港恒生指數的權重中以金融或房地產為大宗，台股加權指數則是以科技股占比最多，橫向比較可能不盡準確。儘管實際上難以比較，但從投資者角度來看，直觀地代表哪邊市場能夠獲利，因此也是一個觀察點。

國泰基金認為，阿里巴巴日前宣佈未來三年將加大資本開支於AI基礎設施、基礎模型平台及AI原生應用的開發，對於港股及A股科技均構成利多。展望後市，人工智慧技術突破與應用加速依然有望成為港股科技的核心支撐，在科技創新的持續催化下，港股科技可能會呈現出一定的彈性；中金新報告也稱，若以科技為代表的主題交易情緒延續、及潛在資本市場流動性優化政策持續出台，港股市場活躍度中樞有望進一步抬升。