應對財政赤字！香港可能讓籃球博彩合法化 增加稅收

傳香港特區政府可能讓籃球博彩合法化，從而增加稅收收入，應對近1000億元（港元，下同）財政赤字。

香港財政司司長陳茂波可能在26日發布財政預算案。《南華早報》24日引述知情人士稱，港府可能允許香港賽馬會將體育博彩選項擴展至籃球，透過博彩稅收增加政府收入。

去年，香港賽馬會執行長應家柏（Winfried Engelbrecht-Bresges）曾在媒體訪談中表示，大約有10萬到15萬名賭徒正在透過非法博彩公司下注籃球比賽。應家柏稱，如果籃球博彩合法化，馬會可以將其中最多60%賭徒引導到合法管道。

根據應家柏說法，2023年香港人在非法體育博彩上的賭金約為3500億元，其中籃球博彩占15%。合法化籃球博彩有可能帶來525億元收入，幾乎是馬會2023年足球博彩總營收的三分之一。

香港目前對賽馬博彩淨收益徵收最高75%的稅，對足球博彩徵收50%的稅。在2023/24年預算中，港府預期從2023/24年到2027/28年，馬會足球博彩每年將獲得24億元稅收，總額達到120億元。

陳茂波23日在香港財政司網站「司長隨筆」專欄撰文，談及新一份財政預算案，指將提出加強版「財政整合」策略，在維持及改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支；也會在顧及香港競爭力及「用者自付」原則下適度開源。

另據香港01報導，香港立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指出，40%參與非法外圍籃球博彩港人在30歲或以下，估計多達6萬人，而澳門有賭場集團與NBA簽約，自2025年起NBA中國賽事回歸澳門舉行，可能會加劇港人非法賭外圍籃球，加密貨幣興起也可能讓堵截更難，問題比之前更迫在眉睫。

霍啟剛指，香港若開設籃球博彩，每年可為政府帶來15至20億元收入。他也強調，並非因為政府財政赤字才贊成開設籃球博彩，「但考慮這件事，解決到現有問題之餘，都可以是開源的方法。」