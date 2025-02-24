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內有「內捲」、外有關稅戰 在陸台商受夾擊…賴正鎰：優勢漸失

中央社／ 北京24日電
全國商總榮譽理事長賴正鎰24日表示，台灣對中國大陸順差去年已降至700億美元，仍須重視兩岸貿易；台商在陸的競爭優勢逐漸消失，台灣須進行技術轉型，並呼籲政府給予補助。中央社
全國商總榮譽理事長賴正鎰24日表示，台灣對中國大陸順差去年已降至700億美元，仍須重視兩岸貿易；台商在陸的競爭優勢逐漸消失，台灣須進行技術轉型，並呼籲政府給予補助。中央社

針對中國大陸台商面臨「內捲潮」及美中關稅戰衝擊，全國商總榮譽理事長賴正鎰今天在北京表示，台灣對陸順差去年已降至700億美元，但仍應重視兩岸貿易；台商在陸的競爭優勢逐漸消失，必須技術轉型，呼籲政府給予補助。

中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今天舉辦「台企聯大講堂」系列活動，國台辦副主任潘賢掌、全國台企聯會長李政宏等人出席，全國商總榮譽理事長賴正鎰在活動前接受媒體聯訪，作上述表示。

針對美中關稅戰及中國大陸內部掀起的「內捲潮」，賴正鎰說，台灣對大陸順差去年剩下700億美元，仍占非常大的比重。他呼籲政府重視兩岸貿易，並擔心美中貿易戰的持續，恐將影響台灣的外交、就業及國內生產毛額（GDP）。

賴正鎰表示，過去30幾年台商在大陸的投資以製造業為主，但在市場慢慢轉向科技業、服務業後，競爭優勢也逐漸消失，尤其關稅問題也帶來影響，因此必須要技術轉型。

賴正鎰說，台灣千萬不要疏忽像大陸這樣龐大的市場，兩岸只要好起來，相信對台灣的競爭力、對國際的發展，絕對是給台灣很大的幫助，所以必須要加速、迎頭趕上。

至於觀光「小兩會」協商陸客團來台被指「零進度」，賴正鎰說，「這種事情其實只要一宣布開放，很快能進入到雙方間小兩會的接觸協商」，所以建議政府「是不是能毅然宣布開放、恢復觀光」。

賴正鎰提到，過去陸客到台灣的高峰，每年約達450萬人次，每週有近900個航班，各界一直期待政府能開放陸客來台觀光，尤其台灣過去一年多地震頻繁，觀光旅遊業非常期待能儘速開放，讓業者能恢復營運。

兩會 台商 國台辦 陸客

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