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參與台企聯大講堂 陸國台辦副主任：台獨是對兩岸人民共同利益的嚴重破壞

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「台企聯大講堂」第1期活動24日在北京舉辦。記者陳政錄／攝影
「台企聯大講堂」第1期活動24日在北京舉辦。記者陳政錄／攝影

因應國際複雜情勢，大陸全國台企聯24日在北京舉辦「台企聯大講堂」，邀請經濟學家進行演講。大陸國台辦副主任潘賢掌致詞時喊話，要對兩岸經濟合作前景充滿信心，大陸將持續完善惠及兩岸同胞福祉的政策和措施，他稱台獨是對兩岸人民共同利益的嚴重破壞，希望廣大台商堅守大義，共創兩岸關係美好未來。

「台企聯大講堂」啟動儀式暨第1期活動24日下午在北京中國科技會堂舉辦，邀北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫，就「中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇」進行演講。國台辦、北京市台辦等陸方官員，和大陸全國台企聯、北京台商協會、商業總會等台商代表與會。

潘賢掌致詞時，就台商搶抓「中國式現代化」發展機遇，堅定深耕大陸發展信心，提出三點看法。一是要著眼大勢，對「祖國大陸」經濟發展前景充滿信心；二是要把握機遇，對兩岸經濟合作前景充滿信心；三是要堅守大義，對共同開創兩岸關係美好未來充滿信心。

潘賢掌說，2025年是十四五規劃收關之年，「收關十四五，開局十五五」，大陸將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，落實落細惠及兩岸同胞福祉的政策和措施，推動大陸惠及各種市場主體的增量政策同樣適用於台商台企，透過深化兩岸融合發展，與廣大台商台胞分享祖國大陸的發展成果和機遇。

他喊話，廣大台商也應適應大陸高質量發展的新要求，轉變傳統生產經營模式，加快轉型升級步伐，積極優化產業布局，主動開拓內需市場，持續加強兩岸企業合作。

最後，潘賢掌抨擊，台獨分裂勢力阻撓兩岸交流合作，傷害兩岸同胞感情，甚至妄圖「將台灣從中國分裂出去」，這是對兩岸共同家園的公然背叛，對兩岸人民共同利益的嚴重破壞。

他強調，「兩岸中國人」絕不能坐視不管，希望廣大台商、台胞以國家前途和民族利益為重，站在歷史正確的一邊，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂」和「外來干涉」，積極促進兩岸交流合作，持續增進同胞的親情福祉，攜手推動兩岸關係和平發展，共同維護台海和平穩定。

就「台企聯大講堂」啟動，大陸全國台企聯總會長李政宏說，多年來兩岸經貿合作不斷深化，產業融合持續推進，台企聯大講堂旨在搭建學習交流平台，幫助台商台企了解大陸經濟發展的最新趨勢和政策動向，助力台商台企把握大陸發展機遇，深化兩岸經貿，促進兩岸關係和平發展融合發展。

他認為，相信在多方努力下，透過台企聯大講堂這一平台，廣大台商朋友能更清晰地看到大陸經濟發展方向，堅定在大陸發展的信心。

「台企聯大講堂」啟動儀式暨第1期活動24日下午在北京中國科技會堂舉辦，左起為北京市台辦主任霍光峰、大陸全國台企聯總會長李政宏、大陸國台辦副主任潘賢掌、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅和大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華。記者陳政錄／攝影
「台企聯大講堂」啟動儀式暨第1期活動24日下午在北京中國科技會堂舉辦，左起為北京市台辦主任霍光峰、大陸全國台企聯總會長李政宏、大陸國台辦副主任潘賢掌、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅和大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任潘賢掌說，台獨分裂是對兩岸人民共同利益的嚴重破壞。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任潘賢掌說，台獨分裂是對兩岸人民共同利益的嚴重破壞。記者陳政錄／攝影

中國人 兩岸關係 台商 台獨 國台辦 經濟發展

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