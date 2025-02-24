參與台企聯大講堂 陸國台辦副主任：台獨是對兩岸人民共同利益的嚴重破壞

因應國際複雜情勢，大陸全國台企聯24日在北京舉辦「台企聯大講堂」，邀請經濟學家進行演講。大陸國台辦副主任潘賢掌致詞時喊話，要對兩岸經濟合作前景充滿信心，大陸將持續完善惠及兩岸同胞福祉的政策和措施，他稱台獨是對兩岸人民共同利益的嚴重破壞，希望廣大台商堅守大義，共創兩岸關係美好未來。

「台企聯大講堂」啟動儀式暨第1期活動24日下午在北京中國科技會堂舉辦，邀北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫，就「中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇」進行演講。國台辦、北京市台辦等陸方官員，和大陸全國台企聯、北京台商協會、商業總會等台商代表與會。

潘賢掌致詞時，就台商搶抓「中國式現代化」發展機遇，堅定深耕大陸發展信心，提出三點看法。一是要著眼大勢，對「祖國大陸」經濟發展前景充滿信心；二是要把握機遇，對兩岸經濟合作前景充滿信心；三是要堅守大義，對共同開創兩岸關係美好未來充滿信心。

潘賢掌說，2025年是十四五規劃收關之年，「收關十四五，開局十五五」，大陸將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，落實落細惠及兩岸同胞福祉的政策和措施，推動大陸惠及各種市場主體的增量政策同樣適用於台商台企，透過深化兩岸融合發展，與廣大台商台胞分享祖國大陸的發展成果和機遇。

他喊話，廣大台商也應適應大陸高質量發展的新要求，轉變傳統生產經營模式，加快轉型升級步伐，積極優化產業布局，主動開拓內需市場，持續加強兩岸企業合作。

最後，潘賢掌抨擊，台獨分裂勢力阻撓兩岸交流合作，傷害兩岸同胞感情，甚至妄圖「將台灣從中國分裂出去」，這是對兩岸共同家園的公然背叛，對兩岸人民共同利益的嚴重破壞。

他強調，「兩岸中國人」絕不能坐視不管，希望廣大台商、台胞以國家前途和民族利益為重，站在歷史正確的一邊，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂」和「外來干涉」，積極促進兩岸交流合作，持續增進同胞的親情福祉，攜手推動兩岸關係和平發展，共同維護台海和平穩定。

就「台企聯大講堂」啟動，大陸全國台企聯總會長李政宏說，多年來兩岸經貿合作不斷深化，產業融合持續推進，台企聯大講堂旨在搭建學習交流平台，幫助台商台企了解大陸經濟發展的最新趨勢和政策動向，助力台商台企把握大陸發展機遇，深化兩岸經貿，促進兩岸關係和平發展融合發展。

他認為，相信在多方努力下，透過台企聯大講堂這一平台，廣大台商朋友能更清晰地看到大陸經濟發展方向，堅定在大陸發展的信心。