王星事件衝擊泰國旅遊 彭博：陸客改去日本、新加坡

彭博24日報導，泰國今年希望吸引逾900萬陸客的目標恐怕面臨挑戰。原因是今年初大陸演員王星被拐騙至泰緬邊界電詐園區的事件，讓陸客紛紛改往日本、新加坡等地觀光。

日本國家旅遊組織數據稱，僅在1月，日本就吸引了創紀錄的98萬名陸客，是去年同期的2倍多。同時泰國披露，截至2月2日，已有約71.1萬名陸客訪泰。

據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）數據，今年1至2月前往泰國的航班取消率激增94%，春節期間不少陸客選擇在帶家人去日本滑雪場和溫泉；今年2月的前2周，前往泰國的遊客數量，依然低於去年同期。

彭博行業分析師朱懌（Eric Zhu）稱，安全考量對陸客影響大，使他們重新考慮是否到泰國觀光。壞消息的傳播，遠遠超過了泰國為提高安全採取的措施，修復泰國觀光聲譽成為一項艱鉅任務。

同時，大陸赴日航班預訂量在第1季比去年增長了逾1倍，部分原因是日圓走弱、上海到東京的機票低至150美元（約新台幣4900元）。這也使得今年大陸春節8天長假中，日本超越泰國，成為陸客首選海外目的地，另外，免簽證政策吸引大量陸客前往新加坡、馬來西亞，進一步削弱了泰國的吸引力。