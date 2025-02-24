快訊

下班帶傘！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

王星事件衝擊泰國旅遊 彭博：陸客改去日本、新加坡

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
受到王星事件影響，不少春節期間原本打算到泰國旅遊的陸客，紛改往日本和新加坡。今年1月日本吸引了創紀錄的98萬名陸客，圖為東京觀光人潮示意圖。中央社資料照
受到王星事件影響，不少春節期間原本打算到泰國旅遊的陸客，紛改往日本和新加坡。今年1月日本吸引了創紀錄的98萬名陸客，圖為東京觀光人潮示意圖。中央社資料照

彭博24日報導，泰國今年希望吸引逾900萬陸客的目標恐怕面臨挑戰。原因是今年初大陸演員王星被拐騙至泰緬邊界電詐園區的事件，讓陸客紛紛改往日本、新加坡等地觀光。

日本國家旅遊組織數據稱，僅在1月，日本就吸引了創紀錄的98萬名陸客，是去年同期的2倍多。同時泰國披露，截至2月2日，已有約71.1萬名陸客訪泰。

據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）數據，今年1至2月前往泰國的航班取消率激增94%，春節期間不少陸客選擇在帶家人去日本滑雪場和溫泉；今年2月的前2周，前往泰國的遊客數量，依然低於去年同期。

彭博行業分析師朱懌（Eric Zhu）稱，安全考量對陸客影響大，使他們重新考慮是否到泰國觀光。壞消息的傳播，遠遠超過了泰國為提高安全採取的措施，修復泰國觀光聲譽成為一項艱鉅任務。

同時，大陸赴日航班預訂量在第1季比去年增長了逾1倍，部分原因是日圓走弱、上海到東京的機票低至150美元（約新台幣4900元）。這也使得今年大陸春節8天長假中，日本超越泰國，成為陸客首選海外目的地，另外，免簽證政策吸引大量陸客前往新加坡、馬來西亞，進一步削弱了泰國的吸引力。

日本 泰國 陸客

延伸閱讀

行政會議成員：港府政策欠靈活 致企業移往新加坡

日本菲律賓防長會談 中谷元盼雙方加深合作

消費超高！他點名一國家「絕不二訪」：商旅價格堪比日韓五星飯店

日本、中國大陸綠能投資成長 支撐銅需求

相關新聞

王星事件衝擊泰國旅遊 彭博：陸客改去日本、新加坡

彭博24日報導，泰國今年希望吸引逾900萬陸客的目標恐怕面臨挑戰。原因是今年初大陸演員王星被拐騙至泰緬邊界電詐園區的事件...

機器人搶飯碗效應 中國春節後搶人大戰 今年沒出現

每年春節後，中國各省都會上演的勞工市場「搶人大戰」在今年未見激烈競爭，退燒的背後有兩大主因：分別是愈來愈多機器人「搶飯碗...

AI行業內卷！3成崗位年薪破225萬 「頂級天才」千金難求

愈來愈多中國企業不用人工改用機器人，引發人力就業市場警訊，不過與機器人相關的AI（人工智能）等行業，則因招聘需求旺盛掀起...

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

在網路科技企業總部雲集杭州下，浙江儼然成為中國網科大省。浙江大學日前首度舉辦「上市公司企業家校友交流會」，有30多名校友...

中共發布1號文件 首提「農業新質生產力」 促糧產增10%

中國官方23日發布今年中央一號文件，仍按慣例聚焦「三農」（農村、農業和農民）問題。文件提出以改善開放和科技創新為動力，鞏...

捍衛農民權益 中禁退休幹部到農村買宅基地、占地建房

中國官方23日發布2025年中央一號文件，除了聚焦「三農」問題，更明確規範「不允許城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不允許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。