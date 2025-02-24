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收入下降效應 中國多地房租跌回10年前水準

中央社／ 台北24日電

中國經濟低迷，民眾收入下降，房租行情也跟著下滑，數據顯示，包括北京、上海和深圳等多地房租都跌回10年前的水準。

中國財經新媒體智谷趨勢日前引述經濟大數據平台Wind的資料報導，北京、上海和深圳2024年房租跌回2015至2017年的水準，廣州跌至2014年、成都跌回2018年、天津更跌回2010年的水準。

今年以來租金也持續下跌，房源掛牌週期顯著上升。據房市機構58安居客研究院數據，1月全國40城的平均掛牌租金較上月下跌1.2%；全國40城租賃房源掛牌週期51.9天，較上月顯著增加6.9天。

文章形容，這顯示即使房租下跌，房子也難以租出去。

文章表示，房租下降的原因之一是民眾收入預期偏低。據中國媒體此前報導，去年共有15省公布財產淨收入增速，其中北京、江蘇等5省市出現負成長。過去3年北京財產淨收入也是負成長。

另一個房租下降的原因是保租房大規模進入市場。保租房是指由當地政府集資建設，再以較低價格出租給當地符合申請條件及有住房困難的民眾。

文章表示，房租下跌對年輕人是好事，但在經濟動盪時期，不少年輕人出現「向下換房」的趨勢。

房市機構中指研究院此前調查顯示，60%的受訪租客稱租約到期後計劃換房，原因包括市場租金下跌想換租金更便宜的房子、工作變動及收入預期降低。

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