殲-35A定位為何？ 陸首席專家：它的角色如｢後衛｣

2024年11月的珠海航展上，大陸最新殲擊機「殲-35A」首次亮相，引發關注。殲-35A隱形性能如何，在全世界的五代戰機中排第幾？中航工業瀋陽所首席專家王永慶22日晚間在央視節目上揭秘殲-35A的真實實力。他說，在實際作戰中，殲-35A相當於後衛。

據央視新聞，王永慶介紹，殲-35A外形的每個細節，都融入先進設計技術和設計師的智慧，所以它的顏值很高，行業內有句話是「好看的飛機性能一定好」，性能好的飛機也當然「顏值高」。

其次，每一型飛機都有在裝備體系裡的獨特定位、使命和任務，單點的性能指標，已經不能完全代表該飛機效能。關於殲-35A被賦予的角色定位，王永慶用打籃球做比喻稱它相當於「後衛」，既能自己得分，還能協同組織，調動其他人共同發起進攻。

2024年珠海航展首秀上，殲-35A飛出「馬赫環」，即飛機發動機尾部噴射出的火焰，呈現一環一環的樣子。引得全場歡呼，在馬赫環之後，它一個轉身「消失」雲層中，觀眾驚呼，「原來隱形戰鬥機真的會隱身！」但實際上，隱形戰鬥機的「隱身」多指雷達和紅外監測下的隱身。王永慶解釋，相比使用干擾的手段，隱形付出的成本和代價更小。

目前，隱形戰鬥機有諸如視覺隱形、紅外隱形、雷達隱形等多種方式，目的都是不讓敵人發現。其中，視覺隱形主要依靠塗裝，塗裝顏色盡可能接近使用環境。王永慶在節目中首次透露了一個小秘密，即戰鬥機設計需要各種各樣的人才加入，比如戰鬥塗裝，是由藝術專業畢業生參與設計。

回顧40多年的大陸戰鬥機設計工作，王永慶說戰場環境、作戰方式、設計技術都在變，飛機模樣也在變，但唯一不變的就是一個「快」字，要以最快的速度消滅敵人，保護自己。