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超過前十年總和！阿里擬3年斥1.7兆 建設雲和AI硬體基礎設施

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘宣布，未來3年，阿里將投入超過3800億元人民幣（約新台幣1.7兆），用於建設雲和AI硬體基礎設施。（時代財經）
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘宣布，未來3年，阿里將投入超過3800億元人民幣（約新台幣1.7兆），用於建設雲和AI硬體基礎設施。（時代財經）

上市公司阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘宣布，未來3年，阿里將投入超過3800億元人民幣（約新台幣1.71兆元），用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和。這亦創中國民企在雲和AI硬體基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。

據南方財經報導，阿里這筆投入發生在2個重要時點之後，一是大陸國內AI產業爆發，二是由大陸國家主席習近平召開的民營企業座談會召開。

吳泳銘表示，AI爆發遠超預期，大陸國內科技產業方興未艾，潛力巨大；阿里將不遺餘力加速雲和AI硬體基礎建設，助推全行業生態發展。

目前，阿里雲是亞洲第一的雲計算公司，阿里巴巴「通義千問」大模型已成為全球頂尖的開源模型。 3800億元人民幣巨額資金繼續投入，能極大提振相關產業信心，亦表明阿里一貫「投資未來」態度。

吳泳銘說，未來阿里巴巴將繼續專注於三大類業務類型：國內外的電商業務、AI加雲端運算的科技業務、網路平台產品。

據阿里巴巴管理層在財報電話會上表示，菜鳥集團正在進行業務調整，由電商業務承擔部分物流平台職責，菜鳥將繼續專注於打造其全球智能物流網路，並為電商業務和第三方客戶提供端到端物流能力。

吳泳銘稱，過去1年阿里堅持用戶為先，AI驅動策略下，聚焦電商和AI加雲兩大核心業務，經過1年變革，核心業務呈現加速成長勢頭，線下業務也都基本完成資產出售，集團的各個業務已具備足夠強的業務基礎，展現盈利能力。

展望未來，吳泳銘表示，由AI推動的雲端智慧集團營收成長率還會持續提升。阿里將繼續執行聚焦電商和雲端運算的策略，持續投入以推動長期成長。

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