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免簽政策奏效 前3個月訪陸韓客較前一年同期增6成

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
受大陸免簽政策奏效影響，去年11月至今年1月，訪陸的南韓遊客較前一年同期增加6成，達到逾64萬人次，圖為去年12月底，南韓遊客在上海「大韓民國臨時政府舊址」遊覽。新華社
受大陸免簽政策奏效影響，去年11月至今年1月，訪陸的南韓遊客較前一年同期增加6成，達到逾64萬人次，圖為去年12月底，南韓遊客在上海「大韓民國臨時政府舊址」遊覽。新華社

受到大陸對南韓試行免簽入境政策影響，韓媒指，去年11月至今年1月，訪陸的南韓遊客較前一年同期增加6成，達逾64萬人次。

韓聯社24日報導，南韓在野黨「祖國革新黨」議員朴恩貞，24日從南韓法務部獲取資料顯示，得益於大陸對韓試行免簽政策，2024年11月至今年1月訪陸的南韓遊客同比大增60.6%，為64.7901萬人次。該數據較2022年同期高出23.9倍。

仁川國際機場資料顯示，為期10天的春節小長假（1月24日至2月2日），訪陸南韓遊客為13.8196萬人次。南韓民眾出境遊榜單上，中國大陸僅次於日本，排名第二。報導分析，大陸對韓試行免簽入境政策，加上赴陸機票和當地住宿費相對便宜，使訪陸的南韓遊客增加。

韓聯社先前報導，上海和青島成為此波韓客最喜歡訪陸的目的地。哈拿旅遊去年11月的赴上海旅遊產品的預訂數量驟增292%、赴青島的預訂數量大增130%；據攜程網數據，去年11月8日至12月28日，訪問上海的南韓遊客前一年同期增長180%，較前月增長40%。攜程國際版南韓網站數據顯示，春節假期，上海躋身為韓客最熱門的五大旅遊目的地之一。

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