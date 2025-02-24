機器人成「特約記者」採訪深圳兩會 電視台為它推專欄

在春晚拋手絹表演後，機器人應用成為大陸熱門焦點。港媒星島頭條24日報導，深圳政協會議今天召開，昨天（23日）政協委員報到現場，深圳樂聚機械人「夸父」，被准許以「特約記者」身份參與報導深圳兩會，舉著麥克風提問的機器人，也吸引不少政協委員紛紛上前交流互動。

報導指，「夸父」是大陸首款搭載開源鴻蒙系統，可跳躍、可適應多地形行走的人形機械人，曾入選「2024年人形機械人十大創新產品」。深圳衛視稱，特別推出的《夸父逐會》專欄，將持續報導兩會訊息和觀察。

報導也提到，深圳近期積極推進「全行業應用場景開放」，累計發布近200個「城市+AI」應用場景，在全大陸率先將政務服務系統接入DeepSeek大模型。日前政務服務大模型「深小i」正式上線試運行，提供使用者政策解答和辦事引導，是大陸首個面向公眾的實用型政務服務大模型。

「深小i」目前服務範圍包括企業開辦、社保、出入境、人才服務等6個領域、逾200萬字知識圖譜；涉及84部法律法規、190部政策文件、632種業務情形、2693條通用知識、1063條規則知識。經實測，「深小i」在政務辦事領域一次解答精準率接近90%，遠超過人工客服。