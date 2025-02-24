全球百家跨國企業 成都覓機會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期3天的跨國企業「成都園區行」系列活動22日落下帷幕。來自全球的100多名跨國企業家分為7個小組，分別考察成都7個國別園區，展開一場投資考察與產業合作之旅。

中新社報導，歐洲經濟參議院副主席楊明帶領40餘名歐洲全球隱形冠軍企業家來到成都，他表示，成都是中歐班列的重要節點城市，擁有巨大的汽車產業鏈和雙機場等優勢，歐洲很多企業對成都的興趣日益濃厚。 　　伍爾特集團董事哈爾德．昂科巴赫介紹，作為一家生產緊固件的企業，他們在中國已有45個分支，並計畫在此設立亞太物流集散中心。他表示，成都的發展速度令人震撼，這裡充滿了無限可能。     　　

萊茵藥業有限公司總經理貝肯．普拉納第二次來成都，他希望在此投資並生產公司產品。全球市場上許多企業都看好中國西部的產業基礎，成都是一個理想的選擇。普拉納在考察現場與成都企業代表深入交流，探討合作細節。

機場 物流 考察

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