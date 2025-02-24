北京中關村特色產業園 營收破兆人民幣

2月22日，中關村傳來好消息：2024年中關村40家特色產業園營業總收入突破人民幣兆元。根據北京市科委、中關村管委會消息，這是中關村特色產業園營收總規模首次破兆元。

新華社報導，「就在本月，我們園區企業北京錦籃基因科技有限公司自主研發的基因治療藥物GC310注射液剛剛拿到國家藥品監督管理局的臨床試驗許可。」春節假期後復工第一周，中關村（大興）細胞基因治療產業園總經理伍小磊幾乎沒時間休息，臉上按捺不住喜悅。

開園不到1年，這裡已引進1位諾貝爾獎得主、7位院士、7家國家高新技術企業、3家專精特新企業和1家瞪羚企業，以及27條1類創新藥物研發管線入駐。

走進一棟青灰色建築，園區企業北京五加和基因科技有限公司新建的商業化生產線剛剛完成了錦籃基因研發的另一款藥物GC101腺相關病毒注射液第二批產品的生產。在4層的質檢中心，工作人員正在對這批注射液進行質量檢定。

作為園區的大管家，伍小磊一見到錦籃基因創始人吳小兵博士，就問起GC310注射液的最新進展。「細胞與基因治療是全球科技新賽道，我們的科技企業每時每刻都在與時間賽跑，力爭新突破。而園區要提供的不只是空間和場地，更重要的是產業資源支持，讓企業輕裝上陣，為創新藥從書架到貨架提速。」伍小磊說。

加速奔跑的中關村（大興）細胞基因治療產業園，是中關村特色產業園錨定未來產業新賽道、加快形成新質生產力的一個縮影。

「聚集企業5000餘家、專業孵化器50餘個、國家高新技術企業1800餘家、各產業基金50餘支累計規模超過900億元……」中關村特色產業園一個個屢創新高的數字背後，是服務創新支撐科技創新、產業創新產生的「強磁場」，吸引人才、技術、資本等要素不斷聚合。

「中關村特色產業園營業收入首次破兆元，不僅表現入駐企業數量更多，還體現在企業發展勢頭更好。這不僅是單個企業、園區點狀突破，更重要的是創新性產業集群發展能級的全面躍升。」北京市科委、中關村管委會園區處副處長劉亞軍說。

往北部的中關村軟體園走走，千方科技、科大訊飛、中科曙光、啟明星辰、廣聯達、軟通動力，知名企業帶動新興企業，共同孵化出一批生成式人工智慧、數字人、物聯網、數據安全、工業軟體、工業互聯網等領域的新技術新成果。