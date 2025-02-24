陸腦機接口 喊超車馬斯克

腦機接口近年來已成為各家科技公司必爭領域。大陸武漢紅外體溫檢測設備製造商「高德紅外」董事長黃立透露，該公司五年前已開展腦機接口研究，並不斷突破相關頂尖技術。他稱，在很多技術層面的指標，已超過美國特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下神經科技公司Neuralink。

陸媒IT之家報導，黃立近日出席在黑龍江舉辦的「2025年亞布力論壇第25屆年會」，並指高德紅外已實現6.5萬個通道的腦機接口，遠超過馬斯克旗下Neuralink的3,072個通道，這一數據是Neuralink的20倍。高德還實現雙向資訊的讀取與寫入，然而Neuralink的技術則為單向。

黃立認為，腦科學是當今世界最重要的未知領域之一，任何在該領域創新都將對人類產生深遠影響，他將腦機接口技術比喻為「打開人類未知寶庫的鑰匙」。

黃立旗下衷華腦機公司自主研發的超高密度植入式腦機接口系統，已實現植入式腦機接口系統核心技術突破，經專家小組鑑定達到國際領先水準，並入選2023年度中國腦機接口十大進展。黃立去年還宣布高德紅外「雲腦計畫」，計劃投入人民幣1億元。