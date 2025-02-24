陸動力電池裝車量 增速放緩

大陸乘聯會會長崔東樹最新發文透露，今年1月鋰電池裝車量38.8GWh，年增20%，增速放緩，主因前兩年新能源汽車和儲能行業高度景氣，對電池需求急速增長，比較基期較高，加上出口電動車市場不如預期所致。

據崔東樹公布數據，2024年1月、12月動力電池裝車量分別為32.3GWh、75.4GWh，在去年底達到高峰後，今年1月下降至38.8GWh。

崔東樹發文指出，價格較高的三元電池裝車年減33%，占比22%，明顯低於去年同期；而磷酸鐵鋰電池裝車年增53%，占比78%，三元電池增長有所放緩。

據了解，三元電池材料以鎳鈷錳（NCM）或鎳鈷鋁（NCA）為主，能量密度高，熱穩定性較低，成本高，主要應用在高端的電動車，比如特斯拉Model3長續航版用該款電池；磷酸鐵電池材料以磷酸鐵鋰為主，能量密度低，但耐高溫，熱穩定性高，成本低，主要用於經濟型電動車，如比亞迪的海鷗款，還有儲能電站等。

崔東樹表示，由於鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。隨著長續航產品增長，三元電池仍有市場，降價推動磷酸鐵鋰電池占比總量仍在上升。

崔東樹引述合格證電池量測算，2025年1月的新能源汽車合格證產品產量是80萬輛、年增12%，較上期下降48%。2025年1月的電池能量密度160以上的車型占比10%，相對於2023年的18%出現了明顯的下降。

另據中國汽車動力電池產業創新聯盟稍早發布數據：大陸電池巨頭寧德時代以18.25GWh的裝車量排名第一，市占率47.08%；比亞迪、中創新航、國軒高科和蜂巢能源分居第二至第五。