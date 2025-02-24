小米總裁爆料：要推AI PC 擬搭載英特爾酷睿Ultra 5處理器

小米集團總裁盧偉冰22日晚間在小米15Ultra手機爆料直播中透露，將推出小米首款AI PC產品。但並未公布該機具體命名，盧偉冰透露新機將搭載99Wh超大電池，卡著能上飛機的容量限制打造。

綜合財聯社、IT之家等陸媒報導，小米公司產品行銷總監馬志宇稍早已曬出了一款REDMI筆電新品的包裝盒，該型號為REDMI Book Pro 2025款，搭載英特爾酷睿Ultra 5處理器。外界推測該款筆電可能就是小米首款AI PC。

根據馬志宇分享的圖片顯示，小米新品筆電支持澎湃智聯、小愛同學，預裝小米電腦管家，並提供SU7 Ultra車型壁紙。

小米將推首款AI PC 圖／經濟日報提供

另外，馬志宇還分享該款筆電執行遊戲《黑神話：悟空》的性能表現：平均幀率67幀／秒、最高幀率75幀／秒、最低幀率59幀／秒。

此外，馬志宇還在微博透露關於小米筆電產品更多訊息，包括針對xiaomi品牌筆電是否不會再更新，他表示「肯定還會更新，但是短期內還不行」；他也回覆新品不配備TGX接口。

據大陸民航局《鋰電池航空運輸規範》相關規定，鋰電池容量不超過100Wh可以帶上飛機。如果大於100Wh但不超過160Wh，經航空公司批准後方可運輸。超過160Wh的，不應作為行李運輸。其實大部分筆電都能上飛機，輕薄筆電電池容量通常在30-50Wh之間，性能筆電電池的容量在40-70Wh之間，而大螢幕筆電電池則能達到60-100Wh。

在AI熱中，大陸筆電巨頭聯想集團近期續推出新品，宣布旗下「YOGA AIPC 」新品品鑒會將於25日舉行，屆時將推出YOGA 27桌電一體機、YOGA Air 14 Aura AI元啓版、YOGA 360 14 Aura AI元啓版筆記本等產品。將搭載英特爾酷睿Ultra 5處理器。同時也搭載DeepSeek大模型。

據Canalys數據，其預計2025年AI PC出貨有望達1億台，占比40%；Gartner預測2025年全球AI PC的出貨量將達到1.14億台，較2024年增長165.5%。