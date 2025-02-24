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A股公司赴港IPO 升溫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

上市條件相對寬鬆、成熟且國際化的港股正吸引越來越多A股公司IPO。據陸媒統計，今年以來已有21家A股上市公司推進在港IPO業務。

中國基金報報導，港股近期漲勢如虹，恒生科技指數自2024年2月低點開始已漲達94.93%，恒生指數自低點漲幅也已超過51%。

匯豐晉信港股通精選股票基金經理許廷全分析，大漲原因有三：一是美國加徵關稅政策不如原先市場預期的那麼悲觀；二是港股市場相對低估，大陸AI模型驅動海內外資重估大陸科技資產價值，吸引資金回流與投入；三是近期召開的民企座談會表達管理層對於民營企業的高度重視，提振市場情緒。

A股公司赴港上市熱度升溫，瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管諶戈表示，「先A後H」是近期港股市場上新股上市的主力。

根據瑞銀處理中的項目及最新市場信息，預計2025年將有近30家A股公司赴港上市。

經濟觀察報報導，中國大陸某頂級律所律師岳陽表示，原本大部分公司因為無法滿足A股上市門檻而選擇先赴港上市。

但自2024年下半年以來，A股上市公司願意赴港上市的案例越來越多，拓寬融資渠道和國際化戰略是這些公司選擇赴港雙重上市的主因。

上市公司 指數 港股

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