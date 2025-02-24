電視全球出貨量 大陸首超南韓

大陸電視機品牌近年持續拓展海外市場，面板專業研調機構Omdia昨日發布最新數據顯示，去年大陸電視機品牌的TCL、海信、小米的合計出貨量，在全球市場的市占率為百分之卅一點三，首次超過南韓品牌三星電子和LG電子的百分之廿八點四。

韓聯社報導，大陸電視廠商的出貨量占比在二○二○年為百分之廿四點四，之後逐年上升，去年首次突破百分之卅，而南韓廠商二○二○年為百分之卅三點四，之後逐年下降，去年為百分之廿八點四。

報導指，受出貨量增加影響，大陸電視廠商的銷售額占比也突飛猛進。去年銷售額，三星雖連續十九年在全球電視市場排名第一，同時，LG連續十二年在全球OLED電視市場排名第一，但與大陸的差距卻在不斷縮小。從二○二○年至二○二四年，南韓品牌三星、LG等，與大陸品牌TCL、海信等的銷售額占比差距，從百分之四八點四比十三點五，縮小至百分之四四點四比廿二點九。

不過，在售價二五○○美元（約台幣八一九七○元）以上的高端產品市場中，三星以百分之四九點六的市占率排名第一，LG則以百分之卅點二位列第二。專家認為，全球電視市場的價格競爭今後將愈發激烈，有必要在國家補貼、關稅等方面制定對策，來支持電視機產業。

陸媒IT之家報導，在全球市場上，大陸品牌電視的銷售一路狂飆。研調機構洛圖科技近日發出「中國電視市場品牌出貨月度快報」最新數據顯示，今年一月大陸電視市場品牌整機出貨量為四四二萬台，年增百分之五點五，已連續四個月成長，更是近十三個月新高。

其中，TCL以行業唯一的百萬台以上出貨量，居當月銷售冠軍，年增百分之五十也是行業第一；小米（含紅米）一月的出貨量約為八十五萬台，市占為百分之十九點二，居當月市場第二。