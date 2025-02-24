機器人搶飯碗 陸節後搶人大戰退燒

每年春節後，中國大陸各省都會上演的勞工市場「搶人大戰」在今年未見激烈競爭，退燒的背後除了愈來愈多機器人「搶飯碗」，經濟低迷之際，許多勞工期待早日返回崗位也是原因之一。

綜合人民網和香港明報，江蘇南京數位零工市場營運負責人宋曉平表示，過去春節後大批搶流水線工人的情形，這兩年已比較少見。其中一個重要原因是，自動化生產線、智慧型機器人大量替代人工。

「智慧化轉型使我們用工人數從高峰期的近萬人，減少到二○五○人。」江蘇微盟電子（昆山）人力資源總監崔松艷說，人手雖然減少，但企業年產值從八十多億元（人民幣，下同），增加到現在一四○億元，未來還將持續推動數位化和智慧化改造。

崗位減少的同時，多地求職者期待早就業增收入，大陸各地政府部門也密集開展招聘（徵才）活動，讓今年節後各地企業未見缺工現象。江蘇省勞動就業管理中心主任夏文哲說，預計到二月底，全省勞工就業總量可快速恢復至常態化水準。

江蘇昆山的三一重機有限公司董事長陳家元說，大年初五開工當天，約八千名員工中已有百分之九十五復工，返崗情況比往年都要好。近期又招聘了部分一線技能人員，現在員工已全部到位。

智聯招聘執行副總裁李強表示，二月數據顯示，人工智慧、低空經濟、積體電路、新能源汽車、新一代資訊技術以及生物醫藥行業招聘需求旺盛。他提到，近期大陸ＡＩ新創企業深度求索（DeepSeek）的火爆，進一步推高就業市場的ＡＩ熱潮。人工智慧工程師以超過兩萬一千元的平均月薪（約台幣九萬二千元）位居所有職業第一，此外包括機器人算法、導航算法及深度學習工程師薪資也高。

據廣東省人社廳數據，節後廣東省返崗比例為百分之九十四點七，按年增一點六個百分點；全省人力資源市場總體求人倍率在一點○八以上，即一○八個職位空缺對應一百個求職人士。二○二三年同期，節後全省平均求人倍率超過一點九。

大陸國家統計局數據顯示，今年一月大陸全國城鎮調查失業率百分之五點二，與去年同期持平。不過年輕人失業率上升，其中（不包含在校生的）十六至廿四歲勞動力失業率百分之十六點一；廿五至廿九歲勞動力失業率百分之六點九，分別比去年同期高一點五、○點七個百分點。